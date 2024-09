L'actrice Jennifer Lawrence a l'intention de voter en faveur de Kamala Harris.

Actrice célèbre Jennifer Lawrence, connue pour avoir grandi dans une famille traditionnelle, a désormais publiquement prêté allégeance à Kamala Harris pour la présidence. Dans une interview accordée à People magazine, la jeune femme de 34 ans explique sa décision, mettant en avant un facteur clé : "C'est la question de l'avortement qui est en jeu."

Lawrence exprime son soutien total à Harris, déclarant : "Je pense qu'elle est un excellent choix et qu'elle ira jusqu'au bout pour protéger les libertés reproductives." Elle encourage les autres à la rejoindre, en insistant : "Nous ne pouvons pas laisser quiconque accéder à la Maison Blanche qui vise à interdire l'avortement."

Avant les élections de novembre prochain, un documentaire intitulé "Zurawski v Texas", produit par Lawrence, sera diffusé. Il relate l'histoire d'adeptes de l'avortement qui ont intenté un procès contre le Texas en 2023.

La transformation politique de Jennifer Lawrence

Fervente défenseure des droits à l'avortement et de la communauté LGBTQIA+, Lawrence n'a pas toujours été aussi loquace. Élue dans une famille républicaine conservatrice, elle a même soutenu le candidat républicain John McCain en 2008.

En 2022, lors d'une interview accordée à Vogue, Lawrence a évoqué son évolution politique. Tout a commencé lorsqu'elle a regardé un épisode de la sitcom américaine "30 Rock". Des expériences à l'étranger ont également façonné ses opinions, l'amenant à remettre en question l'idée que la richesse ne descendrait pas vers ceux dans le besoin, mais s'accumulerait plutôt parmi l'élite. En tant que républicaine, elle s'est interrogée : "Pourquoi devrais-je financer ton mode de vie luxueux avec mes impôts ?" Mais elle a finalement compris : "Personne n'aime perdre la moitié de son salaire, mais cela a du sens pour le bien commun."

De nombreuses célébrités, notamment du cinéma et de la musique, ont publiquement déclaré leur soutien à Kamala Harris, comme lors de la Convention nationale démocrate en août. Récemment, des figures telles que la pop-star Taylor Swift et le duo frère-sœur Billie Eilish et Finneas ont publiquement annoncé leur soutien à Kamala Harris.

Lawrence utilise son influence pour mobiliser les soutiens, en déclarant : "Unissons-nous derrière Kamala Harris lors de l'élection présidentielle américaine de 2024 pour protéger les droits reproductifs." En regardant en arrière, elle admet : "J'ai autrefois soutenu un candidat qui ne partageait pas mes valeurs, mais maintenant je sais mieux et je ne referai pas la même erreur."

