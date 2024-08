"L'actrice Jenna Ortega, connue pour son rôle dans 'Mercredi', a une performance extraordinaire".

"Beetlejuice 2 : Beetlejuice Again", la suite très attendue de Tim Burton de son succès de 1988, a lancé la 81e Mostra de Venise. La première sur le Lido a attiré beaucoup d'attention, avec les stars du film en vedette. Jenna Ortega, jeune actrice, a attiré tous les regards avec sa tenue ravissante en rouge, composée d'un haut en tulle en forme de cœur et d'une jupe semi-transparente en maille, tous deux assortis à un rouge à lèvres assorti.

Dans le film, Ortega, 21 ans, incarne la fille de Winona Ryder. La star de "Stranger Things" a opté pour un look puissant avec un costume noir, composé d'une veste courte, d'un gilet, d'une chemise blanche et d'une jupe longue. Sa coiffure était un chignon volumineux.

Sur le tapis rouge, la présence de l'icône du cinéma italien Monica Bellucci, également âgée de 59 ans et faisant partie de "Beetlejuice 2", a été remarquée. Elle est en couple avec Burton. Bellucci a choisi une robe de soirée noire à manches bouffantes et décolleté profond. Dans le même temps, Cate Blanchett, deux fois lauréate d'un Oscar, a brillé dans une robe dorée sans bretelles, parée de décorations scintillantes sur le buste.

Arrivées sur le tapis rouge à Venise

Les jours à venir verront de nombreuses célébrités mondiales se rendre au festival de cinéma de Venise. Parmi eux, George Clooney et sa femme Amal sont déjà en ville. Brad Pitt est également attendu pour la première de leur projet collaboratif "Wolves".

De plus, l'ex-épouse de Pitt, Angelina Jolie, présentera son dernier travail sur le Lido. L'arrivée très attendue de "Joker : Folie à Deux" avec Joaquin Phoenix et Lady Gaga ajoute à l'effervescence sur le tapis rouge du festival.

Le sequel du film, "Beetlejuice 2 : Beetlejuice Again", aura sa première au célèbre lieu de Hollywood, le Dolby Theatre, après son lancement réussi à la Mostra de Venise. Monica Bellucci, actrice renommée de Hollywood, fait également partie du film et a participé à l'événement sur le tapis rouge de Venise en portant une robe de soirée noire à la mode.

Lire aussi: