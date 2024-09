L'actrice Hayden Panettiere pleure la mort de ses frères et sœurs.

En février 2023, hélas, Jansen Panettiere nous a quitté de manière inattendue. Sa sœur Hayden a trouvé difficile de faire face à sa disparition et a récemment partagé ses sentiments sur la première année sans lui lors d'une interview accordée à "People" magazine. À 35 ans, Hayden exprime sa conviction que son chagrin ne prendra jamais fin, mais continuera plutôt de croître.

Six mois après le décès de son frère, Hayden Panettiere s'est ouverte dans une interview émouvante accordée à "People" magazine au sujet de la mort subite de son unique frère, l'acteur Jansen Panettiere. Elle a déclaré : "Je porterai toujours ce chagrin. Quels que soient les années qui passent, je ne me remettrai jamais de cette perte."

Elle a évoqué son rôle protecteur envers lui : "Il était mon seul frère, et j'étais censée le protéger. Sa mort m'a donné l'impression d'avoir perdu une partie importante de moi-même." Elle se souvient de l'expérience pénible de voir des photos prises par les paparazzis lors de l'enterrement privé de Jansen, ce qui a empiré son agoraphobie.

"Un tapis roulant sans fin"

Juste quelques jours après son décès, elle était méconnaissable. La blonde mince a expliqué : "J'avais pris beaucoup de poids." Ce gain de poids rapide était un effet secondaire du stress et du cortisol dans son corps. "Je n'avais pas la force de m'habiller et de sortir de la maison, mais je savais que je devais me mettre en mouvement et sortir, sinon je resterais stagnante." Elle a décrit cette période comme un "tapis roulant sans fin".

Avec l'aide d'un entraîneur personnel, elle a travaillé sur sa santé physique et mentale. "Les longues marches étaient comme une forme de thérapie pour moi." Elle a découvert un côté positif dans son chagrin : "Quand quelque chose d'aussi dévastateur vous arrive dans la vie, ça vous apprend à ne pas vous inquiéter des petits détails. Une fois que vous avez vécu quelque chose d'aussi immense, d'aussi profond, d'aussi catastrophique, plus rien d'autre ne peut vraiment vous ébranler."

Après la mort de son frère, Hayden Panettiere a déclaré lors d'une interview que le chagrin était un "tapis roulant sans fin" dont elle ne pouvait s'échapper. Elle a également mentionné : "Je porterai toujours ce chagrin, un tapis roulant sans fin de perte, quelle que soit la durée des années qui passent."

Lire aussi: