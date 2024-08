- L'actrice Emilia Clarke joue le rôle d'une agent secrète dans une émission de télévision.

Emilia Clarke, célèbre grâce à Game of Thrones, va apparemment tenir un rôle principal dans la série à venir de la plateforme de streaming Peacock. Selon des sources telles que "Variety" et "The Hollywood Reporter", la série intitulée "Ponies" se déroule à Moscou pendant la guerre froide.

Clarke interprétera une secrétaire à l'ambassade américaine. Après les décès mystérieux de son mari et des époux d'autres collègues, les femmes décident d'enquêter pour l'agence de renseignement.

Malheureusement, aucune date de sortie pour la série n'a encore été annoncée. Selon "Variety", Clarke a une autre série en préparation. La talentueuse actrice britannique devrait également apparaître dans la série "Criminal" d'Amazon. Avant de devenir célèbre dans "Game of Thrones" (2011-2019), Clarke incarnait le rôle de Daenerys Targaryen, la reine dragon.

