- L'actrice dévoile une nouvelle apparence

Un jour, de la laque aux fraises, s'il vous plaît ! Ce n'était pas ce que Kate Beckinsale (51 ans), l'actrice britannique, a demandé dans la boutique de crème glacée, mais plutôt dans le salon de coiffure. Elle a présenté sa nouvelle coiffure rose sur Instagram.

À un rassemblement de chiens Poméraniens à Los Angeles, non seulement le chien Myf a volé la vedette. Kate Beckinsale a présenté pour la première fois sa nouvelle couleur de cheveux. Son coiffeur, Dimitris Giannetos, a même partagé une photo du nouveau style de Beckinsale sur les réseaux sociaux, décrivant la couleur comme de la "laque aux fraises".

Que Beckinsale ait subi un blanchiment et une teinture de ses boucles naturelles ou qu'elle ait simplement porté une perruque reste un mystère. Les deux publications sur Instagram ont attiré un mélange de compliments et de critiques dans la section des commentaires.

La quinquagénaire a pris une position ferme en juillet en publiant une photo d'elle-même en maillot de bain Mua Mua sur Instagram avec la légende "Je n'ai pas demandé votre avis". Elle avait Previously spoken out against body shaming, feeling compelled to explain her weight loss.

Beckinsale a passé six semaines à l'hôpital plus tôt cette année en raison de son chagrin suite au décès de son beau-père et de son inquiétude pour la maladie de sa mère. "Cela a causé des brûlures dans mon oesophage, ce qui m'a fait vomir du sang", a-t-elle expliqué. "Je mangeais à peine, puis j'ai travaillé sur un film qui traitait du thème de la mort de mon père. Alors, je ne suis vraiment pas préoccupée par vos pensées sur mes fesses", a-t-elle répliqué à un utilisateur qui l'a critiquée en juillet.

Le choix audacieux de Kate Beckinsale pour une couleur de cheveux rose était clairement visible sur la photo Instagram qu'elle a partagée, montrant son nouveau style. Dimitris Giannetos, son coiffeur, a comparé la couleur à de la laque aux fraises dans sa publication sur les réseaux sociaux.

