L'actrice de 'King of Queens' met fin à deux décennies de mariage avec son conjoint

Leah Remini, célèbre pour son rôle dans "The King of Queens", et son mari, Angelo Pagan, connu pour sa voix et son acting, mettent fin à leur mariage après 21 ans de vie commune. Ils ont longuement réfléchi à cette séparation, l'abordant avec optimisme car elle semble être la meilleure solution pour tous les deux, comme ils l'ont annoncé sur leurs réseaux sociaux.

Ils célèbrent la durée de leur mariage et les souvenirs précieux qu'ils ont créés, notamment pendant l'éducation de leur fille. "Pour nous, ce mariage a été un véritable succès", ont-ils déclaré.

Ils ont l'intention de continuer à partager leur vie, espérant montrer aux autres que se séparer ou mettre fin à une relation n'équivaut pas à l'échec. Remini et sa famille ont une longue histoire de partage de leur vie personnelle et professionnelle à la télévision.

La lutte de Leah Remini contre la Scientologie

Le parcours de Remini dans l'industrie du divertissement a commencé dans les années 80, avec des rôles marquants dans différentes séries télévisées. De 1998 à 2007, elle a acquis une renommée mondiale en incarnant Carrie Heffernan, la secrétaire juridique dans la série comique à succès "The King of Queens", qui a également connu un grand succès en Allemagne, diffusée sur des chaînes comme RTL II. Elle a joué dans des films comiques comme "Old School" et "Maid in Manhattan", partageant l'affiche avec Jennifer Lopez.

Pendant de nombreuses années, Remini a été associée à la Scientologie, ayant rejoint l'organisation grâce à sa mère. Cependant, en 2013, elle a publiquement quitté cette organisation controversée. Par la suite, dans la série documentaire "Leah Remini: Scientology and the Aftermath" (2016-2019), elle a partagé les témoignages d'anciens membres sur leur expérience avec la Scientologie.

L'an dernier, elle a déposé une plainte contre l'organisation, l'accusant de harcèlement, d'intimidation, de surveillance et de diffamation. Remini a affirmé que la Scientologie a échoué dans sa tentative de la faire taire.

Même après leur séparation, Leah Remini et Angelo Pagan pourraient encore collaborer sur des projets, compte tenu de leur passé commun dans l'industrie du divertissement, comme en témoigne leur travail sur "The King of Queens".

Dans un épisode de "Leah Remini: Scientology and the Aftermath", elle a discuté de ses luttes avec la Scientologie, un thème qui a résonné auprès des téléspectateurs et a mis en évidence son courage de s'exprimer contre l'organisation.

