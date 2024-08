"L'actrice de 'King of Queens' conclut la séparation avec son conjoint après deux décennies de mariage"

Leah Remini, connue pour son rôle dans "King of Queens", et son époux Angelo Pagan mettent fin à leur union après 21 ans de mariage, comme ils l'ont annoncé sur Instagram. "Après 28 ans en tant que couple et 21 ans en tant qu'époux et épouse, nous avons choisi de déposer une demande de divorce", a déclaré leur communiqué. La décision n'a pas été facile, mais ils l'abordent avec optimisme, la considérant comme la meilleure solution pour tous les deux.

Ils reconnaissent la difficulté de naviguer dans cette nouvelle phase, mais sont reconnaissants pour leur histoire commune. "Nous avons beaucoup à régler alors que nous passons à notre nouvelle réalité - toujours connectés de nombreuses manières, mais séparés d'autres."

Dans leur communiqué, ils abordent les raisons de leur séparation. "Nous avons été un duo très proche depuis si longtemps. Nous continuons à célébrer les fêtes ensemble, à regarder nos émissions préférées ensemble et à rester une famille unie. Alors, la question clé est : pourquoi maintenant ?" Malgré leur forte connexion, leur relation a évolué vers quelque chose de différent. Ils ont changé avec le temps, s'adaptant à des rôles qui ne leur convenaient plus parfaitement.

Plutôt que de pleurer la fin de leur mariage, Remini et Pagan célèbrent sa longévité. "De notre point de vue, un mariage qui dure 21 ans et qui laisse derrière lui de beaux souvenirs, en particulier dans l'éducation de notre fille remarquable, est un exploit à célébrer."

Ils voulaient être ouverts et honnêtes dans leur communiqué, compte tenu de leur précédente mise en avant de leur vie de couple sur les réseaux sociaux. "Nous nous engageons dans cette terre inconnue avec vous tous alors que nous entrons dans la prochaine étape de nos vies en public." Ils ont accompagné leur annonce d'un collage composé d'une photo ancienne et d'une plus récente.

Remini et Pagan se sont rencontrés dans un restaurant cubain à Los Angeles en 1996. Ils se sont mariés à Las Vegas en juillet 2003, et leur fille Sofia, maintenant 20 ans, est née l'année suivante. Leur mariage et la naissance de leur fille ont tous deux été documentés dans leur propre émission de télé-réalité.

Après avoir partagé leur mariage et leur vie personnelle en public pendant des années, Remini et Pagan décident d'annoncer leur divorce sur Instagram. Malgré le fait d'avoir filmé leur mariage et la naissance de leur fille pour une émission de télé-réalité, ils continuent à prendre plaisir à regarder des émissions de télévision ensemble.

L'évolution des rôles de Remini et Pagan au sein de leur relation a conduit à la décision de déposer une demande de divorce, mais ils restent reconnaissants pour la longévité de leur mariage, en particulier les souvenirs qu'ils ont créés en élevant leur fille ensemble.

Lire aussi: