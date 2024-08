L'actrice Danielle Fishel de Boy Meets World révèle son diagnostic de cancer du sein.

Sur l'épisode le plus récent de son podcast "Pod Meets World", qu'elle co-anime avec Will Friedle et Rider Strong, l'ancienne star de "Boy Meets World" a révélé des nouvelles personnelles. Elle a annoncé avoir été diagnostiquée avec un DCIS, abréviation de carcinome canalaire in situ, une forme de cancer du sein précoce. Selon Breastcancer.org, le DCIS est une forme de cancer du sein qui se trouve à son stade le plus précoce.

Fishel, 43 ans, qui a acquis la célébrité en incarnant Topanga Lawrence dans la sitcom des années 90, a précisé avoir été diagnostiquée avec un DCIS de haut grade avec micro-invasion. Ce type de DCIS augmente le risque de développer un cancer du sein invasif plus tard dans la vie, et environ 20 à 25 % des nouveaux cancers du sein diagnostiqués aux États-Unis sont des DCIS.

Cependant, Fishel a semblé optimiste quant à son diagnostic. Elle a déclaré qu'elle allait subir une intervention chirurgicale pour retirer le DCIS et qu'elle serait également suivie. Elle a ajouté qu'au cours des derniers jours, elle avait dû prendre de nombreuses décisions importantes.

Initialement, Fishel avait prévu de garder son diagnostic privé, mais elle a été inspirée par les mots de l'auteur Glennon Doyle, "l'endroit où vous avez le plus à apprendre, c'est au tout début d'une histoire, ou au milieu le plus chaotique d'une histoire". Fishel a cru que partager son expérience pourrait aider les autres et a décidé de rendre la chose publique.

De plus, Fishel a attribué son diagnostic précoce à sa promptitude. Elle a souligné que c'était uniquement parce qu'elle avait pris rendez-vous pour sa mammographie annuelle le jour même où elle avait reçu un texto de rappel qu'elle avait pu détecter le cancer à son stade le plus précoce.

Enfin, Fishel a mentionné le fait de reprendre son rôle dans la série dérivée "Girl Meets World", qui a été diffusée de 2014 à 2017. Elle est mariée au producteur Jensen Karp et est mère de deux enfants.

En lumière de son diagnostic, Fishel a décidé d'utiliser sa plateforme de divertissement pour sensibiliser à l'importance des examens de dépistage du cancer du sein réguliers. Son espoir est que partager son expérience puisse encourager les autres à prendre leur santé au sérieux.

Après son intervention chirurgicale, Fishel prévoit de poursuivre sa carrière d'actrice, en se concentrant sur la promotion de messages positifs et en encourageant les soins personnels à travers un contenu divertissant.

