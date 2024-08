- "L'actrice connue pour son rôle de "Baby Girl" se transforme en œuvre d'art"

Au début de son dernier film intitulé "Babygirl", Nicole Kidman (57) a captivé l'attention de tous lors d'une soirée du vendredi au Festival international du film de Venise. La célèbre actrice hollywoodienne a arboré une tenue Schiaparelli Haute Couture, véritable œuvre d'art : un corset sans bretelles, de couleur chair, en tissu de teinte chair, orné de tulle sur la poitrine et de perles noires. Ce corset se transformait en jupe à la taille fine de Kidman, donnant l'illusion de suivre ses hanches, et retombait en cascades de perles.

La partie inférieure était plus discrète, avec une longue jupe en velours noir et des talons aiguilles noirs, laissant la tenue spectaculaire prendre toute la lumière. Kidman elle-même irradiait de grâce dans cette tenue : ses yeux étaient mis en valeur par un trait d'eye-liner et de l'ombre à paupières brune, ses cheveux tombaient en vagues naturelles, et de grandes boucles d'oreilles dépassaient.

"Babygirl" : Kidman s'aventure en terrain provocant

Dans "Babygirl", Kidman incarne une puissante femme d'affaires de New York qui entame une relation audacieuse avec son jeune stagiaire, interprété par Harris Dickinson (28). "Je pense que ce film parle incontestablement de sexe, mais aussi de passion, de pensées intérieures, de secrets, de mariage, de vérité, de pouvoir et de consentement", a-t-elle déclaré lors du festival.

Le thriller érotique présente des défis uniques pour l'actrice, comme elle l'a admis. Elle se sent "exposée et vulnérable" maintenant que le film est soumis à la critique mondiale. Elle a même confessé à "Vanity Fair" qu'elle n'était pas certaine d'avoir le courage de voir le film en public. Cependant, ses craintes se sont révélées infondées. Selon plusieurs rapports, dont celui du "The Hollywood Reporter", Kidman a reçu des ovations standing de sept minutes pour sa performance lors de la première mondiale.

Après sa performance captivante dans "Babygirl", les choix de mode de Nicole Kidman ont continué de faire parler d'elle. L'actrice a porté une tenue Schiaparelli Haute Couture audacieuse, affichant ainsi sa confiance dans le monde de la mode.

Au milieu des spéculations sur son rôle provocant dans "Babygirl", le style de Nicole Kidman a ajouté une autre couche d'intrigue à son image publique.

Lire aussi: