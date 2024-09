L'actrice connue pour son rôle dans "Harry Potter", Maggie Smith, est décédée.

Maggie Smith, icône du théâtre britannique, a annoncé son retrait, confirmant ainsi sa décision. Les premières informations sur le décès de la nonagénaire n'ont pas révélé la cause sous-jacente. Smith était mondialement connue pour être l'une des actrices britanniques les plus distinguées de sa génération, souvent comparée à Vanessa Redgrave et Judi Dench.

En 1969, elle a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le drame "The Prime of Miss Jean Brodie", ainsi que de nombreux prix du cinéma britannique. Elle a également remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation dans le film "California Suite" en 1978. Smith a acquis une nouvelle génération de fans grâce à ses rôles ultérieurs dans la série "Downton Abbey" et la franchise "Harry Potter".

Malgré ses nombreux prix et sa renommée durable, Maggie Smith a déclaré : "Je ne vais plus faire de films", annonçant ainsi sa retraite du monde du cinéma. Cette déclaration a surpris ses nombreux fans, qui avaient été captivés par ses performances exceptionnelles.

