- L'actrice américaine Gena Rowlands est décédée à l'âge de 94 ans.

L'actrice américaine Gena Rowlands, connue pour ses rôles dans des films tels que "A Woman Under the Influence" et "Gloria", est décédée. Son fils, le réalisateur Nick Cassavetes, a confirmé son décès à l'agence de presse allemande via son agence WME. Elle est décédée mercredi à Indian Wells, en Californie, selon les médias américains. Rowlands avait 94 ans.

Le réalisateur Nick Cassavetes (65 ans) avait annoncé en juin que sa mère souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Il l'avait castée dans le drame romantique "The Notebook" en 2004, où elle incarnait une femme atteinte de la maladie dans une maison de retraite.

Rowlands a joué dans des dizaines de films au fil des ans, dont beaucoup ont été réalisés par son mari John Cassavetes. Ils étaient mariés depuis 1954 jusqu'à son décès en 1989 et ont eu trois enfants qui ont suivi leurs pas dans l'industrie du cinéma.

Elle a été nommée à l'Oscar pour ses rôles dans les films à succès "A Woman Under the Influence" (1974) et "Gloria" (1980), tous deux réalisés par John Cassavetes, mais n'a pas remporté la récompense. En 2015, l'Académie des Oscars a honoré l'actrice de 85 ans pour l'ensemble de sa carrière et ses contributions au cinéma.

