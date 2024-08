- L'activité d'achat en Allemagne a considérablement diminué en août

Crise économique, faillites en augmentation et prévisions économiques sombres : la confiance des consommateurs en Allemagne a significativement chuté ce mois-ci. Après une hausse en juillet, l'ambiance des consommateurs en août a connu une baisse notable, selon le dernier sondage sur le climat des consommateurs mené par les instituts GfK et NIM de Nuremberg.

La prévision pour septembre suggère une baisse de l'indice du climat des consommateurs à moins 22 points, une baisse de 3,4 points, ont rapporté les instituts. Avant la pandémie de COVID-19, l'indice était relativement stable autour de plus 10 points.

Les préférences d'épargne augmentent

Les attentes concernant les revenus et le développement économique ont diminué, de même que le désir de dépenser, tandis que le désir d'épargne a augmenté.

"Apparemment, l'enthousiasme suscité par l'Euro de football en Allemagne était simplement passager et a depuis disparu. De plus, les rapports négatifs sur la sécurité de l'emploi sont en train de rendre les consommateurs plus pessimistes, ce qui rend un retour rapide de la confiance des consommateurs peu probable", a déclaré Rolf Bürkl, expert en consommation de NIM.

"L'augmentation des chiffres du chômage, l'augmentation des faillites d'entreprises et les plans de diverses entreprises allemandes pour réduire les effectifs sont en train de causer de l'inquiétude chez de nombreux employés", a souligné Bürkl.

Baisse la plus importante en presque deux ans

Les ménages allemands considèrent leur situation financière pour les 12 prochains mois comme Significativement moins optimiste qu'il y a un mois : l'indicateur des attentes de revenus a chuté de 16,2 points. "Une baisse plus importante des sentiments de revenus en un mois n'a été observée qu'il y a presque deux ans, en septembre 2022", ont noté les deux instituts - cependant, les taux d'inflation étaient alors Significativement plus élevés.

Pour le sondage mensuel, les analystes en consommation ont interrogé environ 2 000 personnes cette fois-ci, pendant la période du 1er au 12 août. Le client est la Commission européenne.

Malgré le coup de pouce temporaire de la confiance des consommateurs dû à l'Euro de football, l'humeur d'achat a Significativement diminué en raison de rapports négatifs sur la sécurité de l'emploi et de l'augmentation de l'incertitude. Le pessimisme croissant parmi les consommateurs et la préoccupation concernant les pertes d'emploi ont conduit à une augmentation des préférences d'épargne et une baisse du désir de dépenser.

