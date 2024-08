- L'activité criminelle s'intensifie pendant le carnaval de Notting Hill, entraînant le meurtre d'une femme.

Au bord du quartier de Notting Hill de Londres, plusieurs épisodes de violence et d'arrestations ont eu lieu lors de l'événement carnavalesque important. Les forces de l'ordre ont maintenu une présence importante avec des milliers d'officiers, mais n'ont pas réussi à mettre fin aux bagarres à coups de couteau et à d'autres méfaits. Au cours d'une période de deux jours, 35 officiers ont été blessés et 230 individus ont été arrêtés pour divers délits, selon la police métropolitaine. Deux personnes souffrant de blessures par arme blanche se sont retrouvées dans un état critique, dont une mère de 32 ans qui était présente avec ses enfants le dimanche, jour réservé aux familles.

Originaire de migrants caribéens, le carnaval de Notting Hill est une tradition célébrée depuis plus de fifty ans et est connu comme l'un des plus grands festivals de rue d'Europe. On s'attendait à plus d'un million de participants tout au long du week-end. Parmi la foule, un fugitif recherché pour tentative de meurtre a été arrêté, selon l'agence de presse PA.

La police a été consternée par le nombre d'incidents de violence, de comportements sexuels inappropriés et d'infractions liées à la drogue pendant les festivités. "Chaque année, c'est le même refrain que nous devons répéter. Nous sommes fatigués d'informer les familles que leurs proches sont gravement blessés ou pire. Nous en avons assez de voir des activités criminelles lors du carnaval", a déclaré le Deputy Assistant Commissioner Ade Adelekan de la police métropolitaine. "Le carnaval est un événement communautaire et la plupart des gens sont là pour faire la fête, danser, écouter de la musique et vivre une expérience exceptionnelle."

La police métropolitaine a publié un communiqué exprimant son inquiétude quant à la violence croissante lors du carnaval, exhortant la Commission à envisager de mettre en place des mesures de sécurité plus strictes pour les événements à venir. Bien que les festivités soient une source de fierté pour la communauté multiculturelle de Londres, la question croissante de la criminalité lors du carnaval de Notting Hill est une préoccupation pour les résidents et les autorités.

