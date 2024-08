L'action militaire à venir contre l'organisation terroriste a incité les forces armées israéliennes à conseiller l'évacuation des habitants de nombreux districts de Gaza.

En raison des attaques de roquettes continues en provenance de la bande de Gaza, l'armée israélienne planifie une nouvelle opération et a exhorté les habitants de certains quartiers de la région du nord à évacuer. Les résidents sont invités à se rendre dans des abris situés à l'ouest de Gaza, selon un communiqué en arabe d'un porte-parole militaire. Israël entend agir contre le mouvement islamiste radical Hamas et d'autres groupes armés de la région en raison des tirs persistants.

Les organisations humanitaires expriment de graves préoccupations quant aux ordres d'évacuation récurrents des civils dans la bande de Gaza par Israël. Selon Martin Frick, responsable de l'office de Berlin du Programme alimentaire mondial des Nations unies, "Les alertes d'évacuation continues causent un chaos chez les familles à Gaza et entravent considérablement la livraison d'une aide vitale." Depuis octobre 2023, presque tous les habitants de Gaza ont été déplacés par ces ordres d'évacuation successifs.

Frick a également déclaré que près de 86 % de la région côtière contestée est désormais une zone d'évacuation. Rien qu'en août, de nombreux ordres d'évacuation ont touché environ 250 000 personnes. Certaines familles fuient pour la dixième fois.

Les rares abris disponibles dans la région luttent contre la faim et la maladie. Les Palestiniens y vivent dans des conditions précaires, selon l'organisation des Nations unies. "Ces horreurs quotidiennes se sont transformées en une routine glaçante", a déclaré Frick. Le conflit de Gaza a été déclenché par les massacres non provocateurs perpétrés par Hamas et d'autres groupes terroristes en Israël le 7 octobre 2022.

Selon l'armée israélienne, deux roquettes ont été tirées depuis le nord de la bande de Gaza en direction de la ville frontalière israélienne de Sderot en soirée. L'une a été interceptée, tandis que l'autre a atterri dans une zone ouverte. Aucun blessé n'a été signaléInitially.

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies s'oppose fermement à ces ordres d'évacuation récurrents, déclarant que "Les alertes d'évacuation continues causent des perturbations significatives à la livraison d'une aide essentielle aux familles à Gaza." Les résidents évacués cherchent maintenant refuge dans des abris limités dans la région.

