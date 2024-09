- L'acteur vétéran James Darren est décédé.

James Darren (Né en 1936-Décédé en 2024) à 88 ans :

D'après un communiqué publié sur son site officiel, James Darren, l'acteur, est décédé paisiblement dans son sommeil au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles le 2 septembre, un lundi. Selon son fils Jim Moret, Darren était censé subir une chirurgie de remplacement de la valve aortique, mais il était trop faible pour subir l'intervention. Selon Moret, "Je pensais toujours qu'il s'en sortirait, il était juste si cool."

Né James Ercolani à Philadelphie en 1936, Darren était le fils d'un immigrant italien. Ayant abandonné l'école à 16 ans, il rêvait de devenir acteur et a finalement été découvert par un agent de talents. Après avoir affiné ses compétences d'acteur avec Stella Adler à New York, il a signé avec Columbia Pictures et a fait ses débuts au cinéma dans "Man with a Gun" en 1956.

Triomphe dans "April Love"

Son rôle phare est venu en 1959 avec le film comique "April Love". Dans ce film, il incarnait l'intérêt amoureux du personnage de Sandra Dee, un surfeur nommé "Moondoggie". Ce film a été un immense succès, boostant la culture du surf en Californie et les stars du film. En plus de sa carrière d'acteur, Darren a également poursuivi une carrière musicale, sortant des tubes comme "Goodbye Cruel World", qui a atteint la 3ème place du Billboard Hot 100 en 1961.

Darren a poursuivi son rôle dans les suites "April in Hawaii" (1961) et "April in Rome" (1963). Bien que l'actrice principale changeait à chaque film, Darren admettait son obligation contractuelle, déclarant : "Ils m'avaient sous contrat... Mais avec ces belles jeunes femmes, c'était la meilleure prison où je pouvais être."

Luttes avec la célébrité

Au fur et à mesure que sa célébrité grandissait, Darren trouvait son plaisir diminuant. Il a décrit une occasion à San Francisco où sa célébrité intense a entraîné une foule déchaînée qui a envahi le studio, l'a traîné dehors et lui a arraché des mèches de cheveux en souvenir. "J'étais terrifié. J'étais terrifié parce que ça faisait mal", a partagé Darren.

Séries télévisées et débuts en tant que réalisateur

Dans les années 1970, Darren est apparu dans diverses séries télévisées telles que "Charlie's Angels", "Hawaii Five-O" et "The Love Boat". De 1983 à 1986, il a joué dans la série policière "T.J. Hooker" aux côtés de William Shatner et Heather Locklear. Jenkins a également réalisé un épisode de "T.J. Hooker" avant de passer à la réalisation d'épisodes de séries populaires comme "Melrose Place" et "Beverly Hills, 90210".

Darren a épousé son amour de lycée, Gloria Terlitsky, en 1955, et ils ont eu un fils nommé Jim en 1956 avant de divorcer en 1958. Jim a été adopté par le troisième mari de Terlitsky et a pris le nom de famille Moret. Darren a ensuite épousé Miss Danemark, Evy Norlund, en 1960 et a eu des fils nommés Christian et Anthony.

Après avoir connu le succès dans ses carrières d'acteur et de musique, Darren a continué à travailler dans la production télévisuelle, réalisant des épisodes de séries populaires comme "Melrose Place" et "Beverly Hills, 90210". Même à la fin de sa carrière, l'influence de Darren dans l'industrie de la production télévisuelle était évidente.

En réfléchissant à sa vie, le fils de Darren, Jim Moret, a partagé ses pensées sur la force et la résilience de son père, déclarant : "Mon père n'était pas seulement un acteur et un chanteur, mais un pionnier de la production télévisuelle qui a laissé une empreinte durable dans l'industrie."

