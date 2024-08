"L'acteur Michael Madsen, célèbre pour son rôle dans Kill Bill, momentanément détenu par les autorités

Michael Madsen, un acteur américain célèbre, s'est encore retrouvé dans une situation délicate, cette fois en Californie. Les forces de l'ordre ont été appelées à Malibu suite à une dispute conjugale impliquant l'acteur et sa femme, comme le révèle un rapport de police obtenu par "Entertainment Weekly". L'épouse de Madsen a affirmé qu'il l'avait expulsée physiquement de leur domicile et lui avait interdit d'y revenir. Madsen a donc été arrêté.

Selon le représentant de Madsen, une dispute a éclaté entre l'acteur et sa femme, DeAnna Madsen, lundi (heure locale), selon "Variety". On espérait que la situation pourrait être résolue pacifiquement entre les deux parties. Après avoir versé une caution de 20 000 dollars (environ 18 000 euros), Madsen a été libéré. Le couple est marié depuis 1996.

L'acteur, connu pour ses rôles menaçants, s'est fait remarquer grâce à ses collaborations avec le réalisateur Quentin Tarantino. Son impressionnant CV comprend des rôles dans des films de Tarantino tels que "Reservoir Dogs", "Kill Bill", "The Hateful Eight" et "Once Upon a Time in Hollywood". Il a également joué dans "Thelma & Louise", "Wyatt Earp", "Die Hard 2" et "James Bond: Die Another Day".

