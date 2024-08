- L'acteur Marc Hosemann a été honoré du prix de la comédie

L'acteur Marc Hosemann (54) a été récompensé par le prix Ernst Lubitsch, décerné par le Groupement de la critique de cinéma. Ce prix, qui porte le nom du réalisateur Ernst Lubitsch (1892-1947), célèbre la meilleure performance comique dans un film en langue allemande et a été remis à Hosemann lors d'une cérémonie dans un hôtel de Berlin dimanche dernier.

Hosemann a été honoré "pour son interprétation de la Mort personnifiée dans 'Sophia, la Mort et moi', qui a su allier rire et tristesse", ont déclaré les organisateurs. Hosemann avait déjà fait preuve de ses talents comiques dans le film de l'an dernier "Une fête pour la vie". "Il est rare de trouver un spectateur qui n'a pas vu Marc Hosemann en raison de sa versatilité", a ajouté le communiqué.

En recevant le prix, Hosemann a déclaré : "Des films comme 'La princesse des huîtres' et 'Être ou ne pas être' de Lubitsch ont eu une grande influence sur moi et continuent d'être mes modèles. J'aimerais que Ernst Lubitsch soit encore parmi nous aujourd'hui. C'est un immense honneur et un plaisir de recevoir ce prix."

Hosemann a joué dans des productions telles que "4 Blocks" et "Babylon Berlin". Il incarne le gérant du magasin dans la série comique "Die Discounter". Il a également fait partie de l'ensemble de la Berliner Volksbühne pendant plusieurs années.

Le Groupement de la critique de cinéma a également décerné un prix spécial au réalisateur Radek Wegrzyn pour son documentaire "Miss Holocaust Survivor". Le film suit un concours de beauté inhabituel à Haïfa, en Israël, avec des survivantes de l'Holocauste. Le travail de Wegrzyn a été décrit comme touchant.

Le discours dacceptation de Hosemann a mis en avant son admiration pour le réalisateur Lubitsch et l'impact de ses films, mentionnant que recevoir le prix Ernst Lubitsch pour une performance comique était un immense honneur et un plaisir. Ainsi, la carrière riche et variée de Hosemann, qui comprend des rôles comiques et dramatiques, lui a valu de nombreuses récompenses et distinctions, confirmant son statut d'acteur versatile et respecté.

