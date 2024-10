L'acteur légendaire John Amos, connu pour ses rôles dans "Good Times" et "Roots", est décédé à l'âge de 84 ans.

Foster a parlé à CNN au téléphone le 21 août, révélant qu'Amos était décédé à Los Angeles de causes naturelles. De plus, le fils de l'acteur, Kelly Christopher Amos, a partagé une déclaration émue par e-mail qui disait :

"Avec une grande tristesse, je vous informe du départ de mon père. Son cœur était incroyablement gentil et rempli d'or... Il était chéri dans le monde entier. De nombreux fans le considéraient comme leur père à la télévision. Il a vécu une vie épanouissante. Son influence se poursuivra à travers ses brillantes réalisations à la télévision et au cinéma en tant qu'acteur."

Né et élevé à East Orange, dans le New Jersey, Amos a découvert sa passion pour les sports, en particulier le football, après être tombé amoureux du jeu à l'Université d'État du Colorado.

Amos a obtenu un diplôme en travail social, mais a fait ses preuves dans le football professionnel avec des essais chez les Kansas City Chiefs, les Denver Broncos et les British Columbia Lions de la Ligue canadienne de football.

Dans une vidéo partagée par les Chiefs, Amos a décrit de manière humoristique comment il était "un peu meilleur que la moyenne des joueurs de football au lycée".

"Mon ambition unique était de jouer au football professionnel", a-t-il déclaré dans la séquence. "Cela semblait être le moyen idéal de sortir de l'impasse économique dans laquelle nous semblions être coincés."

Malgré avoir été coupé par l'entraîneur des Kansas City Chiefs, Hank Stram, qui lui a dit "Tu n'es pas un joueur de football, tu es un jeune homme qui joue au football par hasard", Amos est passé au travail social et à l'écriture de copies à New York.

Eventuellement, Amos s'est tourné vers la comédie, obtenant le rôle de Gordon "Gordy" Howard dans "The Mary Tyler Moore Show", qui lui a ouvert la voie vers Hollywood.

Après des rôles mineurs dans des séries télévisées réussies des années 1970 comme "Love American Style", "Sanford and Son" et "The New Dick Van Dyke Show", Amos a attiré une grande attention en incarnant James Evans Sr., le père sévère dans "Good Times".

Dans une interview de 2020, Amos a discuté de son départ de la série populaire après deux ans en raison de désaccords avec les auteurs blancs sur la façon dont la famille noire au centre de la série était représentée.

"Je ressentais que j'avais une compréhension plus profonde de ce qu'une famille noire devrait être et de la façon dont un père noir agirait que nos auteurs blancs, qui manquaient de représentation noire", a déclaré Amos. " Leur perception de ce qu'une famille noire devrait être et de ce qu'un père noir serait était radicalement différente de la mienne."

Après le succès de "Good Times", Amos a incarné Toby, la version adulte de l'esclave Kunte Kinte, dans la mini-série nominée aux Emmy "Roots" en 1977.

"Je reconnaissais que ce rôle aurait un impact profond sur moi en tant qu'acteur et sur le plan humain", a-t-il regretté à Time magazine en 2021. “Cela a marqué la résolution de tous les malentendus et les rôles stéréotypés que j'avais rencontrés et endurés.”

Le rôle de "Roots" a rapproché Amos de l'actrice Leslie Uggams, avec laquelle il avait collaboré précédemment sur son émission de variété CBS dans les années 1960.

Amos a joué dans divers rôles iconiques au fil des ans, notamment en tant que propriétaire de restaurant rapide Cleo McDowell dans la comédie à succès de 1988 "Coming to America" et

