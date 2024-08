- L'acteur Johnny Wactor est accusé de meurtre.

Acteurs comme Johnny Wactor de la série "General Hospital" ont connu une fin tragique à Los Angeles. Deux adolescents de 18 ans sont actuellement en détention, accusés de meurtre et de tentative de vol. Dans un communiqué, George Gascón, le procureur de district de Los Angeles, a exprimé ses condoléances, déclarant : "La vie de Johnny Wactor a été inutilement prise alors qu'il se dirigeait simplement vers sa voiture garée en centre-ville de LA".

D'après les rapports, l'incident s'est produit après la fin de son service au bar. En découvrant trois individus qui tentaient de forcer sa voiture, l'acteur a essayé d'intervenir. Les suspects, semble-t-il, cherchaient à voler le convertisseur catalytique de son véhicule. L'un d'eux a alors tiré des coups de feu, entraînant la mort de Wactor. Il a été déclaré mort à l'hôpital.

Récemment, la police a arrêté quatre individus. Le principal suspect et son complice pourraient écoper d'une peine de prison à vie s'ils sont reconnus coupables. Les deux autres individus sont inculpés de tentative de vol et de complicité, ainsi que d'autres chefs d'accusation. Selon la loi américaine, meurtre et homicide involontaire sont souvent confondus.

Selon les rapports du LA Times, les vols de convertisseurs catalytiques ont connu une forte augmentation pendant la pandémie de COVID-19. Ces dispositifs, riches en métaux précieux tels que le platine, le palladium et le rhodium, sont des cibles de choix.

Wactor incarnait Brando Corbin dans environ 200 épisodes de la célèbre série télévisée "General Hospital" entre 2020 et 2022. Né en Californie, Wactor a également joué dans des séries comme "Westworld", "Criminal Minds" et "Station 19".

