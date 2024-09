L'acteur John Ashton, connu pour son rôle dans "Beverly Hills Cop", est décédé à l'âge de 76 ans.

Ashton est décédé jeudi à Fort Collins, Colorado, comme l'a confirmé sa famille dans un communiqué publié par le manager d'Ashton, Alan Somers, dimanche. Les raisons précises de son décès n'ont pas été révélées pour l'instant.

Au cours d'une carrière s'étalant sur plus d'un demi-siècle, Ashton était une figure reconnaissable dans des séries télévisées et des films tels que "Midnight Run", "Little Big League" et "Gone Baby Gone".

Cependant, dans la série "Beverly Hills Cop", Ashton a joué un rôle crucial dans un trio iconique. Bien que Eddie Murphy soit le personnage principal, le détective de Detroit Axel Foley enquêtant sur une affaire à Los Angeles, les détectives locaux – Billy Rosewood (Judge Reinhold) et le personnage d'Ashton, Taggart – servaient souvent d'acolytes prudents mais enthousiastes d'Axel.

Parmi les trois, Taggart, affectueusement surnommé "Sarge" par Billy, était le détective plus prudent et respectueux des règles. Cependant, il se retrouvait souvent entraîné dans les plans d'Axel. Ashton a joué dans tous les films, du premier en 1984 jusqu'à la réplique Netflix "Beverly Hills Cop: Axel F", sortie plus tôt cette année.

Ashton a endossé un rôle plus moralement ambigu dans la comédie potache de Martin Brest de 1988, "Midnight Run". Il a incarné le chasseur de primes rival, également à la poursuite du personnage comptable de Charles Grodin, alors escorté par Jack Walsh de Robert De Niro.

Dans une interview accordée à Collider en juillet, Ashton a partagé ses expériences lors du processus de casting avec De Niro.

"Bobby a commencé à me passer des allumettes, et j'ai voulu les ramasser, mais il les a jetées par terre et m'a regardé", se souvient Ashton. "J'ai regardé les allumettes, puis j'ai regardé Bobby et j'ai dit : 'Va te faire foutre.' Il a répondu : 'Va te faire foutre, toi aussi.' Je lui ai dit d'aller se faire foutre. Plus tard, j'ai appris que tous les autres acteurs avaient ramassé les allumettes et les avaient données à Bobby, après quoi il a décidé qu'il me voulait car il voulait quelqu'un qui lui tienne tête."

Après avoir connu le succès dans divers émissions de télévision et films, la carrière d'Ashton dans le divertissement incluait également la participation à des podcasts. Dans un épisode, il a discuté de son amour pour la pêche et partagé des histoires de ses aventures de pêche.

Malgré la variété des rôles d'Ashton dans le divertissement, il était particulièrement apprécié pour son interprétation de Taggart dans la série "Beverly Hills Cop", où il apportait de la comédie et équilibrait la dynamique de l'ensemble du casting.

