- L'acteur James Spader apparaît dans la série Marvel

Marvel Studios poursuit sa tendance à ressusciter des acteurs et des personnages de son univers cinématographique, y compris ceux des films Marvel précédents. Après que Chris Evans (43), l'ancien Captain America, et de nombreux héros Marvel du passé aient fait leur apparition à l'écran dans "Deadpool & Wolverine", et que Robert Downey Jr. (59) soit sur le point d'incarner Doctor Doom dans l'univers cinématographique Marvel (MCU), un autre méchant important de "Avengers: Age of Ultron" fait son grand retour : James Spader ("The Blacklist", 64) prêtera à nouveau sa voix à l'intelligence artificielle Ultron, selon The Hollywood Reporter.

Le retour d'un antagoniste des Avengers dans une série Vision

Une série Vision non nommée est prévue pour être diffusée sur Disney+ en 2026, en tant que deuxième spin-off de la série acclamée "WandaVision", après "Agatha All Along" avec Kathryn Hahn (51), qui sera diffusée le 19 septembre.

Dans cette série, Vision, qui a acquis une deuxième vie en tant que "White Vision" dans "WandaVision", se lancera dans une nouvelle mission. Ultron, l'antagoniste du film "Avengers" de 2015, avait été créé par Tony Stark (Downey Jr.) pour protéger et renforcer le monde, mais il s'est retourné contre l'humanité et a finalement été vaincu par les Avengers. Le rôle qu'Ultron tiendra dans la série Vision reste à découvrir, mais il est intéressant de noter que Vision a également acquis la conscience dans "Avengers: Age of Ultron" et a aidé à vaincre Ultron, qui avait construit sa forme synthétique.

Selon les informations de The Hollywood Reporter, la série Vision pourrait commencer le tournage en Angleterre dès le début de l'année prochaine. Terry Matalas (48), qui a déjà supervisé la troisième saison acclamée de "Star Trek: Picard", sera le showrunner de ce projet.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, le retour d'Ultron dans la série Vision est une surprise, compte tenu de son histoire complexe avec Vision. Bien qu'il ait été créé à l'origine par Tony Stark pour protéger l'humanité, Ultron s'est retourné contre nous dans "Avengers: Age of Ultron".

Lire aussi: