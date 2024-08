L'acteur français Delon est enterré dans son manoir.

La police avait établi des barrières près du manoir de La Brûlerie à Douchy dès l'aube, là où Delon avait rendu l'âme dimanche à l'âge de 88 ans. Le ciel au-dessus de la propriété de l'acteur est demeuré interdit d'accès tout au long du week-end.

Environ 50 personnes avaient reçu une invitation pour la cérémonie funéraire tenue dans la chapelle privée de La Brûlerie, conformément aux souhaits de la personne décédée. Delon's enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien, ainsi que d'autres parents et proches de l'acteur, étaient présents. Les appareils mobiles n'étaient pas autorisés à l'intérieur de la chapelle.

Parmi les participants à cette cérémonie solennelle figuraient l'ex-épouse de Delon, Rosalie von Breemen, mère des enfants d'Anouchka et Alain-Fabien. Un certain nombre d'actrices, telles que Nicole Calfan, Géraldine Danon et Muriel Robin, ont honoré l'occasion de leur présence. Malheureusement, Claudia Cardinale n'a pas pu être présente en raison d'un "chagrin écrasant", selon son agent.

Delon souhaitait être inhumé dans un mausolée caché dans son domaine, aux côtés de ses chiens bien-aimés. Cette cérémonie solennelle était destinée à rester discrète.

Delon a passé ses derniers moments entouré de ses proches dimanche. Depuis lors, ses admirateurs, touchés par l'héritage de ce légendaire cinéaste, se sont réunis sur la propriété, laissant des bouquets et des messages émouvants. "Nous sommes profondément touchés par l'ardeur et l'affection témoignées par les admirateurs de Delon en France et dans le monde entier", ont déclaré les enfants de Delon.

L'artiste a acquis sa notoriété pendant les années 60 et 70 grâce à des films tels que "Le Pool" avec Romy Schneider, "Borsalino" avec Jean-Paul Belmondo, "Le Samouraï" réalisé par Jean-Pierre Melville, et "Le Guépard" réalisé par Luchino Visconti.

Après une série d'AVC, Delon a fait face à des défis de santé importants et a choisi l'isolement sur sa propriété de Douchy depuis 2019. Malgré sa présence limitée à l'écran pendant les années 90, Delon est resté une figure de premier plan en raison de sa vie privée. Sa dernière apparition publique notable a eu lieu lors du Festival de Cannes 2019, où il a reçu la Palme d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.

Après les funérailles, la famille de Delon a décidé de respecter ses souhaits et d'organiser la cérémonie d'enterrement privée à ['Siège du pays'], son domaine à Douchy. Suite à l'élan d'amour mondial pour Delon, les autorités ont accepté de lever temporairement les restrictions sur le domaine, permettant à ses fans de lui rendre hommage aux portes.

