Nouveaux défis dans la vie d'Armie Hammer : l'acteur a partagé une mise à jour sincère, un jour avant son 38e anniversaire, concernant ses difficultés financières actuelles. Dans un post Instagram, Hammer a révélé qu'il avait dû se séparer de son camion adoré en raison de son incapacité à se permettre de l'essence.

Armie Hammer est-il en faillite ?

Dans la vidéo, l'acteur de "Call Me by Your Name" a révélé qu'il avait résidé à Los Angeles pendant quelques semaines, après son passage aux îles Caïmans. Depuis que diverses allégations contre lui ont éclaté en début d'année 2021 – notamment des fantasmes de cannibalisme et de comportements sexuels inappropriés – il a été absent des projecteurs d'Hollywood.

Il semble que ces circonstances aient affecté sa situation financière. "Depuis mon retour à L.A., je dépense environ 400 à 500 dollars en essence et je ne parviens pas à joindre les deux bouts. Je ne peux tout simplement plus me le permettre", a admis Hammer. Il a acheté le camion en cadeau de Noël en 2017 et en a partagé de nombreux souvenirs, notamment des voyages de camping et des traversées du pays.

Maintenant, il est temps pour un véhicule plus économique en carburant : "C'est compact. C'est une voiture électrique. J'estime que je vais dépenser environ 10 dollars en essence par mois", a partagé Hammer. Il reste optimiste : "Demain, c'est mon anniversaire. Le 28 août, je vais entrer dans ma nouvelle voiture, mon nouvel appartement et entamer un nouveau chapitre à Los Angeles."

Allégations controversées contre Armie Hammer

En 2021, Armie Hammer a été impliqué dans plusieurs allégations scandaleuses. Des femmes ont affirmé avoir reçu des messages de Hammer détaillant des fantasmes sexuels violents et du cannibalisme. En conséquence du scandale, son agence l'a laissé tomber et sa réputation à Hollywood a souffert.

En juin 2024, il est revenu sur le devant de la scène pour la première fois en années pour discuter de la question sur le podcast "Leçons douloureuses". En juillet, Piers Morgan (59 ans) a également publié une interview avec Hammer, lors de laquelle il a abordé les allégations et discuté de sa situation financière.

Malgré ses difficultés, Armie Hammer a dû vendre son camion adoré en raison des coûts élevés de l'essence. Maintenant, il se prépare à acheter une voiture plus économique en carburant, qu'il prévoit d'acheter pour son anniversaire.

