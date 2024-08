- L'acteur Depardieu est poursuivi pour agression sexuelle.

Acteur Gérard Depardieu, célèbre pour des films tels que "Cyrano de Bergerac" et "Astérix et Obélix", est actuellement sous surveillance en vue d'un procès pour des chefs d'agression sexuelle, selon les rapports de l'agence de presse allemande. Le parquet de Paris a engagé ces poursuites, et il appartient maintenant à un juge de décider si un procès aura lieu pour le septuagénaire de 75 ans.

Les allégations proviennent de l'actrice Charlotte Arnould, qui affirme que Depardieu l'a agressée sexuellement dans son appartement en 2018. Arnould avait alors 22 ans. L'enquête a été ouverte en 2020. Depardieu, de son côté, a fermement nié ces allégations.

Ce n'est pas la première fois que Depardieu est confronté à de telles allégations graves. Plus tard cette année, en octobre, il est attendu pour comparaître devant la justice pour des accusations similaires de comportements inappropriés. Ces allégations concernent deux incidents distincts de septembre 2021, ayant prétendument eu lieu pendant le tournage de "Les volets verts". Une fois de plus, Depardieu a nié ces allégations.

Malheureusement, la réputation de Depardieu en France a été entachée. Plusieurs allégations, certaines anonymes et pas toutes pleinement enquêtées, ainsi que des commentaires misogynes ont laissé une impression négative.

L'enquête sur les allégations d'agression sexuelle contre Gérard Depardieu est menée par le parquet de Paris, qui relève de la juridiction du Bureau du Procureur. Quels que soient les démentis de Depardieu, son procès à venir en octobre pour des allégations distinctes de comportements sexuels inappropriés pourrait avoir un impact supplémentaire sur son image publique, alors que la surveillance continue sous l'œil vigilant du Bureau du Procureur.

