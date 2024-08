- L'acteur Dennis Svensson reçoit le prix Boy Gobert en 2024

Le prix de 10 000 euros pour le talent exceptionnel de la scène de Hambourg, nommé d'après l'acteur et directeur du Thalia Theater, Boy Gobert (1925-1986), est décerné cette année à Dennis Svensson. Le jeune homme de 28 ans, qui a étudié l'art dramatique à la Hochschule für Musik und Theater, a foulé les planches du St. Pauli Theater, entre autres.

"Le jury, présidé par l'acteur Burghart Klaußner, a salué la capacité de Svensson à incarner ses personnages avec aisance, sans recourir à la surenchère, insufflant à ses rôles une innocence et une admiration touchantes. Il peut convaincre dans des rôles sarcastiques et dédaigneux, tout comme dans des rôles romantiques et profonds. Ses performances sont captivantes", ont déclaré les jurés. Svensson a été repéré dans "Der Sohn" au St. Pauli Theater et reprendra prochainement le chemin des planches dans "James Brown wore Hair Rollers".

Le prix rend hommage à l'acteur et directeur du Thalia Theater, Boy Gobert. Parmi les lauréats précédents figurent Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Susanne Wolff, Hans Löw, Gala Othero Winter et Steffen Siegmund. La cérémonie aura lieu le 1er décembre lors d'une matinée au Thalia Theater.

La carrière de Svensson l'a vu se produire dans divers lieux notables de Hambourg, tels que le Thalia Theater et le St. Pauli Theater. Après sa performance remarquée dans "Der Sohn" au St. Pauli Theater, le public et la critique sont impatients de découvrir son prochain rôle dans "James Brown wore Hair Rollers" au Thalia Theater.

