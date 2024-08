L'acteur de Saturday Night Live, Kenan Thompson, critique le projet 2025, s'engage avec des personnes potentiellement touchées lors de l'événement du DNC.

Jacob se promène sur scène, trimbalant un imposant accessoire, un épais livre de 920 pages qui semble être l'intransigeante Initiative 2025.

"Jamais croisé un document capable d'éteindre un petit animal et la démocratie en même temps ? Le voici", a déclaré Jacob, déclenchant des rires dans l'assistance. Il a également comparé le document aux "conditions générales d'utilisation d'un second mandat de Trump".

Il a ensuite échangé avec des Américains via vidéo qui pourraient être touchés par les politiques proposées de l'Initiative 2025, orchestrées par le think tank Heritage Foundation et considérablement développées par des individus qui ont servi dans l'administration de Trump.

Après quelques problèmes techniques, Jacob a communiqué en vidéo avec une femme nommée Becky, qui a mentionné être mariée depuis "environ 8 ans".

Jacob a indiqué avoir des "mauvaises nouvelles" pour Becky, en référence à une partie de l'Initiative 2025 qui "prône l'abolition des protections pour les individus LGBTQ+". Il a ajouté que cette politique nous ramènerait "à l'époque préhistorique".

Il a ensuite discuté avec une personne nommée Nirvana, qui gère son diabète avec de l'insuline. Nirvana a loué le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour avoir réduit ses coûts d'insuline à 35 dollars par mois.

"Impressionnant", a dit Jacob, mais il a ensuite remis en question cela en citant une autre partie de l'Initiative 2025 qui propose que des millions de personnes paient plus cher pour les médicaments prescrits comme l'insuline.

Puis est arrivée Anita, qui est une OBGYN qui "accouche et pratique des chirurgies".

"Oh non", a crié Jacob. "À la page 459, l'Initiative 2025 rétablit une loi du XIXe siècle nommée la loi Comstock pour interdire l'avortement dans tout le pays et emprisonner les prestataires de soins de santé."

"C'est terrible", a répondu Anita.

Enfin, Jacob a parlé à un "fier fonctionnaire" qui travaille pour le département de l'Éducation.

"Malheureusement pour vous, à la page 78, l'Initiative 2025 appelle le président Trump à expulser tous les non-loyaux de la fonction publique", a déclaré Jacob. Il a également fait référence à une autre partie du document qui "propose l'élimination complète du département de l'Éducation".

Jacob a conclu sa présentation en rappelant aux spectateurs que tout ce qu'ils ont discuté "est vraiment imminent" et "se trouve dans ce livre".

"Plus important encore, vous pouvez empêcher cela de se produire en élisant Kamala Harris comme prochaine présidente des États-Unis."

L'ancien président Donald Trump a constamment tenté de se dissocier de l'Initiative 2025. Dans un post sur son réseau social, Trump a affirmé : "Je ne connais pas l'Initiative 2025".

D'autres figures célèbres sur la scène du DNC mercredi soir comprenaient Stevie Wonder, qui a interprété "Higher Ground", et l'animatrice de la soirée, Mindy Kaling.

La majeure partie de l'Initiative 2025 pourrait être comparée à une pièce de théâtre démesurée, remplie de rebondissements inattendus qui laissent le public à la fois amusé et préoccupé. Au fur et à mesure que Jacob s'est plongé dans les contenus de l'Initiative 2025, il est devenu clair que ce document n'était pas seulement une pièce de théâtre, mais un plan directeur pour des changements de politiques significatifs qui pourraient avoir un impact considérable sur la vie des Américains.

