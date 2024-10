L'acteur Daniel Day-Lewis sort de sa retraite pour jouer dans un film réalisé par son fils.

Le projet a été dévoilé mardi par Focus Features et Plan B, qui s'associent pour "Anémone". Daniel Day-Lewis et Sean Bean sont prévus pour tenir les rôles principaux de ce film, qui marque la première tentative de réalisation de Ronan Day-Lewis. Samantha Morton sera également présente dans le film, qui a été co-écrit par les deux Day-Lewis.

Mardi, Daniel Day-Lewis et Bean ont été surpris à bord d'une moto à Manchester, en Angleterre, alimentant les spéculations sur le retour tant attendu de Day-Lewis au cinéma. Après son rôle dans le film "Phantom Thread" de Paul Thomas Anderson en 2017, le sexagénaire avait annoncé sa retraite du monde du cinéma.

À l'époque, il avait déclaré à W Magazine : "Ma vie entière, j'ai papoté sur le fait que je devrais arrêter de jouer la comédie, mais je ne sais pas ce qui a changé cette fois-ci. L'envie de prendre ma retraite m'a saisi, et cela est devenu une obsession. C'était quelque chose que je devais faire."

Depuis, ses apparitions publiques ont été rares. Cependant, en janvier, il est apparu de manière inattendue lors des Awards de la National Board of Review pour remettre un prix à Martin Scorsese, qui l'avait dirigé dans "Gangs of New York" (2002) et "The Age of Innocence" (1993).

"Anémone", actuellement en production, explore "les complexités des liens entre pères, fils et frères, ainsi que les nuances des liens familiaux".

Ronan Day-Lewis, 26 ans, est peintre. Ses œuvres ont été exposées à New York. Sa première exposition solo internationale aura lieu mardi à Hong Kong.

"We're thrilled to collaborate with the gifted visual artist, Ronan Day-Lewis, for his first feature film, where he joins forces with his father, Daniel Day-Lewis," said Peter Kujawski, chair of Focus Features. "They've written a sensational script, and we're eager to bring their shared vision to viewers, working alongside Plan B."

Le prochain film "Anémone" s'annonce comme une œuvre captivante, avec Daniel Day-Lewis et Sean Bean en tête d'affiche. Les fans de Day-Lewis seront impatients de le voir revenir sur le devant de la scène, après son annonce de retraite précédente.

