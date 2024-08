- L'acteur Chris Pine a été identifié à tort comme étant le comédien Jim Carrey dans un cadre public.

L'acteur américain Chris Pine a récemment révélé sur l'émission de Kelly Clarkson qu'on le confond souvent avec deux autres acteurs lorsqu'il se promène à New York. Le quadragénaire a ri en partageant que quelqu'un lui avait demandé : "N'est-ce pas Jim Carrey ?" Et seulement quatre jours plus tôt, une personne lui avait lancé : "Hé, n'est-ce pas Jeff Daniels ?" Pine a admis que ces confusions lui arrivaient souvent. Outre ses dernières apparitions dans "Ne vous inquiétez pas chéri" et "Dungeons & Dragons : L'Honneur entre voleurs", Carrey et Daniels sont tous deux connus pour leurs rôles dans la comédie "Dumb and Dumber".

