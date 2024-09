"L'acteur Chad McQueen, connu pour son rôle dans 'Karate Kid', est décédé".

En tant que performer et coureur, tout comme son célèbre père, la star de Hollywood Steve McQueen, Chad McQueen s'est fait un nom. Malheureusement, ce fils estimé nous a quittés à l'âge de 63 ans. Les raisons de son décès restent mystérieuses.

Dans un message Instagram émouvant, ses enfants Chase et Madison ont annoncé la triste nouvelle. "Le cœur lourd," ont-ils écrit, "nous annonçons le décès de notre père bien-aimé." Ils ont poursuivi en disant que "son amour pour la course automobile n'était pas seulement une démonstration de son incroyable talent, mais aussi un moyen de rendre hommage à l'héritage de son père."

Malheureusement, la famille n'a pas révélé la cause du décès de Chad. Au moment de son décès, il avait 63 ans. Il était le fils de Steve McQueen issu de son premier mariage avec l'actrice Neile Adams. En 1980, lorsque Steve est décédé à l'âge de 50 ans des suites d'un cancer, Chad n'avait que 19 ans.

Tout au long de sa carrière, Chad a joué divers rôles. Il est devenu célèbre en interprétant un karatéka vengeur dans deux films "Karate Kid" dans les années 80. Par la suite, il a joué dans plusieurs films à petit budget tels que "Martial Law", "Red Line", "Surface to Air" et "Fall" jusqu'en 2001. Chad était également un coureur passionné. Il a participé à de nombreuses compétitions et a même fondé une entreprise de voitures et de motos de sport en 2010. Il avait un fils de son premier mariage avec l'actrice Stacey Toten, qui est également acteur. En 1993, il s'est marié avec Jeanie Galbraith, avec qui il a eu deux enfants.

Steve McQueen était connu pour sa présence stoïque à l'écran et sa passion pour la course automobile. Dans le thriller de 1968 "Bullitt", il incarnait un flic poursuivi par des assassins de la mafia, au volant d'une Ford Mustang dans les rues de San Francisco. Parmi ses autres films marquants, on peut citer "The Magnificent Seven", "The Cincinnati Kid", "The Getaway", "Papillon" et "The Towering Inferno".

L'amour de Chad McQueen pour le cinéma l'a conduit à jouer dans des films comme la série "Karate Kid" et "Martial Law". Après le décès de son père, il a trouvé du réconfort en continuant son héritage dans le monde de la course automobile.

Malgré sa carrière d'acteur réussie, Chad McQueen est également ricordé pour sa passion pour le cinéma, qu'il a manifestée dans plusieurs films à petit budget tels que "Red Line" et "Surface to Air".

