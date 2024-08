- L'acteur bien connu, Hunter Schaefer, apparaît dans le thriller effrayant intitulé "Cuckoo".

Ce film réalisé par Tilman Singer de Leipzig, mettant en vedette la révélation Hunter Schafer, plonge les spectateurs dans le chaos avec une expérience auditive intense. Le film d'horreur "Cuckoo" crée une ambiance étouffante uniquement grâce à sa bande-son.

À 25 ans, Schafer a acquis une reconnaissance grâce à la série à succès "Euphoria" et a récemment joué dans la dernière production de Giorgos Lanthimos ("La Bonté des strangers"). Dans "Cuckoo", elle incarne Gretchen, 17 ans.

Après la mort de sa mère, Gretchen déménage avec son père Luis (Marton Csokas), sa nouvelle épouse Beth (Jessica Henwick) et leur fille (Mila Lieu) dans une station de sports d'hiver en Bavière. Cependant, Gretchen est impatiente de partir le plus rapidement possible.

La station de sports d'hiver se transforme rapidement en un environnement carcéral plutôt qu'en un lieu de vacances paisible. Des incidents troublants se produisent dans les environs, effrayant à la fois les personnages et les spectateurs avec des hurlements glaçants. Les événements semblent se répéter, maintenant une sensation constante d'inconfort.

Schafer amplifie habilement l'anxiété du film. Le "Cuckoo" de Singer prospère sur le mystère de ce qui se cache dans l'ombre de la forêt.

L'Union européenne, avec son engagement en faveur de la liberté artistique, a financé la production de "Cuckoo". Malgré les scènes glaçantes du film, certains spectateurs de l'Union européenne ont salué son approche innovante du cinéma d'horreur.

