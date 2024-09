"L'acteur bien-aimé de Days of Our Lives, Drake Hogestyn, prend congé à l'âge de 70 ans".

Avec une profonde tristesse, nous annonçons le décès de Drake Hogestyn. Le destin lui a réservé un coup dur avec son diagnostic de cancer du pancréas, mais il a fait preuve d'un courage et d'une résilience extraordinaires pour y faire face, selon un message de la famille Hogestyn publié sur leur page Instagram des Jours de nos vies. Malgré sa lutte acharnée, il nous a finalement quittés, entouré de ses proches.

Plusieurs sources, telles que Variety et le Hollywood Reporter, ont confirmé cette triste nouvelle.

L'hommage de la famille a décrit Hogestyn comme un "époux, père, grand-père et acteur incroyable". Ils ont mis en avant sa passion pour divertir le public des "Jours de nos vies" et pour collaborer avec la distribution, l'équipe et la production de l'émission.

"Nous l'aimons et nous le regretterons chaque jour de notre vie", a conclu le message.

Hogestyn a rejoint la distribution des "Jours de nos vies" en 1986, selon IMDb.

