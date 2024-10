L'acteur Al Pacino révèle sa rencontre avec le Covid-19 et partage ses perspectives sur l'au-delà.

Dans des entretiens avec The New York Times et People magazine, l'acteur primé aux Oscars a partagé son histoire de combat contre le virus et de perte momentanée de son pouls.

À 84 ans, Pacino a confié au Times lors d'un entretien approfondi qu'il avait commencé à se sentir "bizarre" avant de développer de la fièvre et de se déshydrater. "J'étais juste chez moi, et j'étais parti. Je n'avais plus de pouls", a-t-il déclaré.

L'acteur vedette de "The Godfather" a décrit sa rencontre avec la mort comme "Wow, vous n'avez même pas de souvenirs. Rien. Bizarre, comme de l'orgeat".

En quelques minutes, une ambulance est arrivée chez Pacino, et il a repris connaissance entouré de six secouristes et deux médecins, selon son récit.

"Ils portaient des tenues qui semblaient venir d'un autre monde ou quelque chose comme ça", a-t-il confié au journal. "C'était un peu choquant d'ouvrir les yeux et de les voir tous là, en train de dire : 'Il est revenu. Il est là.'"

Pendant un entretien avec People, Pacino a parlé de son retour à la conscience avec une sensation de confusion. "Je me suis demandé, qu'est-ce qui m'est arrivé ?"

Le vétéran du cinéma s'est interrogé sur le fait de savoir s'il était vraiment mort, même si tout le monde le considérait comme tel. "Je pense que j'ai connu la mort. Peut-être pas. Je ne crois pas. Je m'en suis sorti", a-t-il avoué.

Pacino a remercié son "assistant fantastique" pour avoir appelé rapidement les secouristes après que l'infirmier ait confirmé l'absence de pouls.

"Il les a eus au téléphone, parce que l'infirmier qui s'occupait de moi a dit : 'Je ne sens pas de pouls chez ce type'", a rappelé Pacino.

Lorsque lui a-t-on demandé si cette alerte santé avait changé son mode de vie, Pacino a déclaré à People : "Pas du tout".

Cependant, l'incident l'a laissé indemne mais changé de certaines manières.

Pacino, qui se prépare actuellement pour une adaptation cinématographique de "King Lear" de Shakespeare, a confirmé au New York Times que cette expérience avait eu un impact métaphysique profond.

"Je n'ai vu aucune lumière ni rien. Il n'y a rien là-bas", a-t-il élaboré. "Comme Hamlet le dit, 'Être ou ne pas être' ; 'Le territoire inexploré d'où aucun voyageur ne revient'. Et il dit deux mots : 'plus rien'", a ajouté Pacino.

"Vous êtes parti. Je n'y ai jamais pensé auparavant. Mais vous savez, les acteurs : ça sonne bien de dire que j'ai

