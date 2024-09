L'acte d'accusation contre le maire de New York, Eric Adams, comprend cinq chefs d'accusation distincts.

En échange, l'acte d'accusation allègue qu'Adams a exercé des pressions sur le Département des pompiers de New York pour approuver l'établissement d'un nouveau bâtiment consulaire turc dans la ville sans passer par une inspection des pompiers. En outre, sa campagne politique a prétendument utilisé illégalement ces dons pour détourner des fonds via le système de financement participatif de la ville de New York, comme l'affirme l'acte d'accusation.

Ces allégations constituent la base principale de l'acte d'accusation fédéral qui porte contre Adams cinq chefs d'accusation : corruption, fraude électronique, conspiration et deux chefs d'accusation de sollicitation de contributions de campagne illégales de la part de ressortissants étrangers.

Élu démocrate en 2021, Adams maintient son innocence et n'a pas l'intention de démissionner, déclarant : "J'ai hâte de me défendre et de défendre les habitants de cette ville, comme je l'ai fait tout au long de ma carrière professionnelle."

En analysant l'acte d'accusation de 57 pages et 15 000 mots, CNN a identifié plusieurs aspects clés. Dans l'ensemble, il clarifie les accords conclus entre Adams et les ressortissants étrangers, les efforts pour masquer leurs activités et les charges spécifiques destinées à être prouvées devant la justice.

Les cadeaux que Adams aurait reçus

Selon l'acte d'accusation, Adams aurait sollicité et accepté des cadeaux tels que des voyages de luxe gratuits et des dons de campagne de la part de hommes d'affaires étrangers pendant près de dix ans. Entre 2016 et octobre 2023, Adams aurait commis 23 actes manifestes, notamment en acceptant des vols gratuits, des chambres d'hôtel et en coordonnant des dons fictifs.

Les procureurs affirment que ces ressortissants étrangers ont contourné les réglementations fédérales en utilisant des "donateurs fictifs" qui ont prétendu contribuer avec leur propre argent. L'acte d'accusation fournit des détails sur des billets d'avion gratuits et uneupgrade en classe affaires, ainsi que des séjours dans des hôtels de luxe, des repas dans des restaurants chics et d'autres divertissements luxueux en Turquie.

Adams aurait accepté un voyage d'une valeur de plus de 41 000 dollars en 2017, comprenant des billets d'avion en classe affaires gratuits et un séjour dans une suite d'hôtel heavily discounted à l'hôtel St. Regis Istanbul. Ce voyage n'aurait pas été déclaré, selon l'acte d'accusation. Entre 2016 et 2021, Adams aurait cumulé plus de 123 000 dollars de avantages de voyage de luxe, sans déclaration détectable.

Le maire, en 2018, aurait non seulement sollicité mais également encouragé des contributions de campagne illégales de la part de ressortissants étrangers et cherché d'autres avantages personnels.

D'ici janvier 2022, il aurait accepté des contributions étrangères pour sa campagne de 2025, comme l'affirme l'acte d'accusation.

‘Il est temps pour lui de rendre :’ Les cadeaux que Adams aurait offerts

Selon l'acte d'accusation, des ressortissants étrangers ont offert à Adams des voyages de luxe et d'autres avantages en échange de son aide. En septembre 2021, un officiel turc a dit à Adams qu'il était temps pour lui de rendre en le pressant de convaincre le Département des pompiers de New York d'ouvrir un bâtiment consulaire turc dans la ville sans inspection des pompiers avant une visite importante du président Recep Tayyip Erdogan de la Turquie.

Le bâtiment a échoué aux inspections des pompiers, et après avoir discuté avec le commissaire des pompiers de New York, Adams aurait plaidé en faveur de l'approbation du bâtiment, selon l'acte d'accusation. Le chef des pompiers de New York aurait averti qu'ils perdraient leur travail s'ils ne parvenaient pas à obtenir un certificat d'émission pour le bâtiment, selon l'acte d'accusation. Le chef de la prévention aurait ensuite élaboré une lettre inhabituelle de non-objection à l'émission, qui n'était pas la procédure standard des pompiers de New York, selon l'acte d'accusation.

Après l'intervention d'Adams, le bâtiment aurait été ouvert comme exigé par l'officiel turc, comme le rivelent les documents judiciaires.

CNN a contacté la maison turque et les pompiers de New York.

Les tentatives pour cacher le schéma

L'acte d'accusation affirme qu'Adams et ses collaborateurs, y compris un employé non nommé d'Adams, ont tenté de cacher leurs activités au public en créant de fausses pistes papier, en effaçant des messages et en changeant les mots de passe.

"Comme décrit ci-dessus, Adams n'a pas déclaré les avantages de voyage gratuits et heavily discounted qu'il a acceptés du officiel turc, de l'organisateur et du responsable de la compagnie aérienne ; a créé une fausse piste papier pour suggérer qu'il avait payé pour ce voyage, alors qu'en réalité, il ne l'avait pas ; a assuré l'employé d'Adams qu'il avait pour habitude de supprimer tous ses messages avec l'employé d'Adams ; et a dirigé l'employé d'Adams pour s'assurer que ses activités en Turquie en 2021 étaient cachées aux yeux du public", indique l'acte d'accusation.

Adams et ses collègues auraient travaillé pour cacher le schéma même après avoir découvert l'enquête fédérale en novembre 2021, selon les procureurs.

During an investigation interview, an Adams staffer left to use the bathroom and subsequently deleted encrypted messaging applications used to interact with Adams and others, the indictment states. Another instance involved the passcode for Adams' personal cell phone.

When investigators searched for Adams' electronic devices on November 6, he did not have his phone with him. He eventually handed it over to investigators the next day following a subpoena, but it was "locked" and required a password, the indictment states. Adams claimed to have changed the password the day before to evade his staff inadvertently or intentionally deleting the phone's content, the indictment suggests. He then stated that he forgot the new password, according to prosecutors.

The major accusation levied against Adams is wire fraud, which carries a maximum penalty of 20 years in prison. This allegation revolves around Adams apparently pilfering funds from New York City's election matching program. Designed to amplify city residents' influence in elections, this program doubles contributions from local residents with public funds, but it prohibits the utilization of "straw donations," as per the indictment. Candidates are obligated to verify adherence to campaign finance regulations.

The indictment alleges more than that. Not only did Adams accept unlawful campaign contributions, but he also utilized eight of these illicit donations to request matching funds, potentially receiving as much as $2,000 for each violation. His campaign then falsely declared compliance, according to the indictment.

L'acte d'accusation ne mentionne pas explicitement le montant de fonds publics correspondants prétendument obtenus grâce aux huit dons illégaux de paille d'Adams. Sa campagne municipale de 2021 a prétendument rapporté plus de 10 millions de dollars de fonds publics dans le cadre du programme de financement correspondant de la ville, selon l'acte d'accusation.

La corruption est punissable d'une peine maximale de 10 ans de prison. Cette accusation concerne prétendument l'échange de avantages de voyage de luxe d'un officiel turc en échange de l'approbation de la Maison turque, selon l'acte d'accusation.

Les deux chefs d'accusation de sollicitation de contributions de campagne de la part de nationaux étrangers entraînent chacun une peine maximale de 5 ans de prison. L'un de ces chefs d'accusation repose sur des allégations de 2021, tandis que l'autre découle d'accusations de 2023.

Enfin, il y a une accusation de conspiration, punissable de jusqu'à 5 ans de prison. L'acte d'accusation allègue qu'Adams et d'autres personnes non nommées ont conspiré pour commettre des infractions fédérales, notamment fraude électronique, sollicitation et acceptation de contributions de campagne illégales et corruption. L'acte d'accusation cite 23 actions spécifiques en soutien à la conspiration.

À la suite de ces allégations, notre communauté locale exprime des préoccupations quant à l'intégrité de nos élus. Nous croyons que chaque citoyen mérite la transparence et la responsabilité de ceux qui nous représentent.

Face à ces accusations, il est crucial, en tant que communauté unie, de rester informé sur l'évolution de cette affaire et de promouvoir un procès équitable. Notre voix compte, et en restant unis, nous pouvons défendre les valeurs d'honnêteté et d'intégrité que représente notre ville.

