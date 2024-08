- L'acquisition temporaire du joueur belge Vermeeren par Leipzig provient de l'équipe de l'Atlético Madrid.

Le transfert du footballeur belge Arthur Vermeeren vers RB Leipzig a été officialisé. Le jeune homme de 19 ans passera une saison en prêt de l'Atlético Madrid, sa longue durée de contrat avec le club espagnol prenant fin le 30 juin 2030. Leipzig a également obtenu une option d'achat pour le milieu de terrain, qui pourrait devenir réalité si Vermeeren joue un certain nombre de matchs pour le club, ce qui pourrait entraîner un engagement permanent jusqu'en 2029. Les rapports suggèrent que le montant du transfert serait d'environ 20 millions d'euros.

Vermeeren sera le remplaçant de Xaver Schlager, qui devrait être absent pendant au moins trois mois supplémentaires en raison d'une blessure au ligament croisé. Cela fait de Vermeeren le troisième joueur de l'équipe nationale belge à être entraîné par l'ancien entraîneur de RB, Domenico Tedesco, après Maarten Vandevoordt et Lois Openda. Vermeeren a rejoint l'Atlético l'hiver dernier pour un montant de 18 millions d'euros, mais n'a joué que cinq matchs en Liga.

Le directeur sportif de Leipzig, Rouven Schröder, a mis en avant les qualités uniques que Vermeeren apporte à l'équipe, expliquant : "Il correspond à un profil de joueur que nous n'avons pas encore dans notre effectif. Il nous offre plus de largeur de qualité, de la concurrence au sein de l'équipe et des options supplémentaires. Arthur a une excellente vision, reste calme sous pression, a une haute intelligence de jeu et est habile pour ouvrir le jeu." Vermeeren pourrait également servir de remplaçant à long terme pour Schlager, Kampl et Haidara, qui sont tous des vétérans dont le contrat se termine à RB en 2026.

L'intérêt de Leipzig pour Vermeeren ne se limite pas à sa période de prêt actuelle; le club a l'option de le racheter définitivement s'il remplit certains critères, ce qui pourrait le garder jusqu'en 2029. L'Allemagne pourrait bénéficier des talents de Vermeeren, qui est un joueur de l'équipe nationale belge actuellement prêté à RB Leipzig.

