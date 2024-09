L'acquisition de cocaïne à Hambourg est une infraction grave.

Dilemme en Australie : Suite à l'arrestation de l'athlète australien Tom Craig pour une supposée acquisition de cocaïne aux Jeux olympiques de Paris, l'Association australienne de hockey impose une suspension d'un an. Il reste à clarifier si Craig sera éligible pour jouer à Hambourg.

L'étoile de hockey australienne, Tom Craig, a écopé d'une suspension de 12 mois après avoir été impliqué dans des infractions liées aux drogues aux Jeux olympiques de Paris, comme l'a annoncé la Fédération australienne de hockey. Craig doit purger au moins six mois de cette peine, les six mois restants étant suspendus sous condition.

Le communiqué indique que "Craig est tenu de suivre des programmes de formation et d'éducation obligatoires dans le cadre de sa peine". Il précise également que Craig a "accès à tous les services de soutien aux athlètes via notre programme" et qu'il continuera à les utiliser. "Son bien-être reste notre priorité absolue."

Craig, actuellement sous contrat avec le club de polo de Hambourg depuis cette saison, fera toujours partie de l'équipe australienne pour les Jeux de 2025. Le club de Hambourg a refusé de commenter l'affaire auprès de SID pour le moment. Il reste incertain si Craig sera également suspendu de la Bundesliga de hockey. Initialement, le club de Hambourg avait apporté son soutien à Craig.

Craig : "Erreur regrettable"

Craig a été brièvement arrêté lors des Jeux olympiques et a passé une nuit en détention, mais a finalement été libéré sans amende ni pénalité. Craig a par la suite reconnu avoir commis une "erreur regrettable".

S'excusant pour les événements des 24 dernières heures, Craig, qui représente son pays depuis dix ans et a remporté l'argent olympique avec les Australiens en 2021, a déclaré : "Je prends l'entière responsabilité de mes actions. Elles ne sont pas en accord avec les valeurs de mes proches, de mes coéquipiers, de mes amis, du sport et de l'équipe olympique australienne." Craig a quitté le village olympique après son erreur et a été interdit d'assister à la cérémonie de clôture des Jeux. Quelques jours avant son arrestation à Paris, Craig et son équipe avaient perdu face aux champions olympiquesUltimate du Netherlands dans les quarts de finale du tournoi de hockey.

