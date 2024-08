L'achat assurera l'accord de Rheinmetall avec l'armée américaine.

L'armée américaine cherche un successeur au véhicule de combat M2 Bradley et prévoit d'acheter 40 000 camions militaires. Le constructeur allemand de défense Rheinmetall se positionne pour ces deux opportunités et a de bonnes chances de les remporter. Pour près d'un milliard de dollars, l'entreprise cotée au DAX étend sa présence aux États-Unis et acquiert un fournisseur.

Le conglomérat de défense Rheinmetall vise à développer son activité avec l'armée américaine et a acquis le fournisseur Loc Performance dans ce but. L'entreprise de Düsseldorf a déjà remporté des contrats multi-milliards du gouvernement américain pour de nouveaux véhicules de combat blindés et camions militaires. Rheinmetall paie 950 millions de dollars pour l'entreprise basée à Plymouth, Michigan, comme annoncé par la société du DAX.

Rheinmetall espère que cette acquisition lui donnera de meilleures chances de remporter des contrats sur le plus grand marché de défense du monde. Avec Loc et ses environ 1 000 employés, l'entreprise peut étendre sa gamme de produits pour véhicules militaires et augmenter sa capacité de production locale, ce qui est important pour le gouvernement américain. Loc exploite quatre usines dans les États du Michigan et de l'Ohio, où elle fabrique des trains d'entraînement, des suspensions, des systèmes de chenilles, des produits en caoutchouc et en armure, ainsi que des structures de plateforme de véhicule. Les clients de l'entreprise comprennent non seulement l'armée, mais aussi les industries de la construction et de l'agriculture.

L'acquisition devrait donner à Rheinmetall un avantage dans la concurrence pour deux grands contrats américains : dans le programme XM30 pour construire une nouvelle génération de véhicules de combat blindés pour remplacer le M2 Bradley, l'entreprise est l'un des deux participants à la phase de prototype. Cela implique la production de 4 000 véhicules de combat blindés pour 45 milliards de dollars. De plus, Rheinmetall espère remporter le contrat pour le programme "Camion tactique commun (CTT)" d'une valeur d'environ 16 milliards de dollars pour 40 000 camions militaires.

Rheinmetall vise à croître

Le PDG de Rheinmetall, Armin Papperger, a régulièrement souligné qu'il avait de grands espoirs pour le marché américain et qu'il prévoyait des acquisitions là-bas. "Nous investissons beaucoup d'argent, nous avons une stratégie claire de croissance, et les États-Unis seront un marché clé pour nous dans les années à venir", a-t-il récemment déclaré. Cela s'applique indépendamment du résultat de l'élection présidentielle américaine prochaine en novembre. Rheinmetall possède déjà des usines aux États-Unis et coopère avec des entreprises américaines telles que Lockheed Martin.

En raison des dépenses de défense élevées des États occidentaux en réponse à l'attaque de la Russie en Ukraine, Rheinmetall de Düsseldorf est sur la bonne voie pour une croissance record. "Nous n'avons jamais connu une croissance aussi forte que maintenant", a déclaré Papperger en regardant le deuxième trimestre. Il cherche également des cibles de takeover et des partenaires de coopération. En Italie, il a fondé une co-entreprise avec Leonardo, qui se concentre sur des contrats multi-milliards pour les chars de l'armée italienne.

L'armée américaine considère Rheinmetall comme un potentiel fournisseur pour son besoin d'une nouvelle génération de véhicules de combat blindés, car l'entreprise est l'un des participants au programme XM30. L'armée américaine cherche également à acheter 40 000 camions militaires, et Rheinmetall concourt pour ce contrat dans le programme "Camion tactique commun (CTT)".

Lire aussi: