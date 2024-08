- L'accusé veut témoigner.

Après une quasi pause de quatre semaines, le procès de Francfort impliquant Heinrich XIII, Prince Reuss, a repris. La Cour d'appel de Francfort s'est de nouveau concentrée sur les perquisitions menées chez les neuf prévenus. Le 17ème jour du procès, le président Jürgen Bonk a lu les rapports des perquisitions chez Hans-Joachim H. et Johanna F., ainsi que chez le défunt Norbert G.

Une ancienne membre du Bundestag doit témoigner

Pour la séance de l'après-midi, Birgit Malsack-Winkemann, ancienne membre du Bundestag de l'AfD et juge à Berlin, devait faire des déclarations concernant les chefs d'accusation contre elle. Le procureur fédéral allègue qu'elle a infiltré d'autres prévenus au Bundestag et les a aidés à reconnaître le bâtiment. Elle est censée avoir été membre du soi-disant "Conseil de l'Union" et responsable du portefeuille de la justice. Elle est également accusée d'avoir activement cherché à recruter plus de personnes pour l'union Reuss.

Trois procès en cours parallèlement

À Francfort, neuf prévenus sont accusés d'être membres d'une organisation terroriste ou de la soutenir. Ils sont accusés d'avoir planifié un coup d'État armé, acceptant ainsi des pertes. Jusqu'au verdict, les prévenus sont présumés innocents. Au total, 26 conspirateurs présumés sont poursuivis dans cette affaire complexe, avec deux procès parallèles en cours à Munich et à Stuttgart.

Malgré les procès en cours à Francfort, Munich et Stuttgart, les idéologies extrêmes au sein de l'union Reuss continuent de susciter de vives préoccupations. Le procureur fédéral soutient que le rôle de Birgit Malsack-Winkemann dans le groupe présumé extrémiste, en tant que membre du "Conseil de l'Union" et avec des responsabilités en justice, a contribué à la propagation de telles idéologies parmi les prévenus.

