Affaire criminelle portant sur un vol à main armé aggravé - L'accusé de 34 ans apparaît en salle d'audience.

Il y a environ trois ans après une agression dans un jardin communautaire de Berlin-Tegel, un procès contre l'un des présumés coupables a commencé. Un homme de 34 ans est poursuivi pour vol aggravé et coups et blessures.

Il est accusé d'avoir été l'un des agresseurs qui ont pénétré dans une cabane de jardin en juillet 2021, où se trouvaient apparemment quatre personnes. Sous la menace de couteaux et de violence physique, les agresseurs ont prétendument forcé la remise d'argent et d'un véhicule. L'avocat du défendeur a mentionné que son client ferait une déclaration ultérieurement.

Quatre à cinq autres individus non identifiés sont suspectés d'avoir participé à la razzia nocturne. Un homme de 21 ans à l'époque aurait été battu à coups de poing. Les agresseurs se sont enfuis avec le véhicule de la victime et 70 euros en espèces. Des fragments d'ADN trouvés dans la voiture ont impliqué l'homme de 34 ans comme l'un des présumés coupables. Le père de quatre enfants a été arrêté il y a environ quatre mois et a été détenu depuis.

"Il a exigé de l'argent et les clés de la voiture."

Le jeune homme de 21 ans à l'époque, qui a témoigné en premier, a déclaré qu'il était en train de se détendre sur le canapé dans la cabane de son grand-père lorsque des individus mystérieux sont apparusSuddenly. "Il a exigé de l'argent et les clés de la voiture." Un couteau a été pointé sur sa gorge.

L'un des attaquants est censé avoir brandi une arme à feu, en la sortant de son pantalon. Le témoin a déclaré qu'ils ne pouvaient pas confirmer si le vol était lié à des transactions de drogue. Le procès se poursuivra le 6 septembre.

