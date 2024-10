L'accusé d'assassinat de Trump dénote une responsabilité personnelle d'innocence.

Un individu de 58 ans, impliqué dans un complot pour assassiner le candidat républicain à la présidence Donald Trump, a plaidé non coupable en justice. Ryan Wesley Routh a rejeté toutes les cinq charges, selon des sources d'information fiables comme CNN et ABC News.

Le département américain de la Justice a inculpé le principal suspect environ une semaine après la tentative d'attaque, l'accusant de tentative de meurtre sur un candidat présidentiel et de détention d'une arme à feu en tant que délinquant condamné avec un numéro de série modifié. Si reconnu coupable, Routh encourt une peine de prison à vie.

Le 15 septembre, des agents des services secrets ont tiré sur un homme armé caché dans les buissons sur le terrain de golf de Trump en Floride. Le suspect n'a pas tiré de coups de feu et s'est enfui mais a été arrêté et détenu plus tard. Les documents judiciaires suggèrent que le dispositif mobile de Routh était présent sur les lieux pendant environ douze heures, laissant penser qu'il y était peut-être aussi.

Le mobile de ses actions reste à éclaircir. Selon l'agence de presse Associated Press, Routh a publié un livre l'année dernière dans lequel il a exprimé son soutien passé à Trump et sa responsabilité partielle dans son élection. Il a qualifié Trump de "moron" en raison de l'assaut du Capitole en 2021 et du retrait de l'accord international sur le nucléaire iranien.

Motifs potentiels ?

Dans son livre, le suspect a encouragé l'Iran à assassiner l'ancien président : "Vous pouvez éliminer Trump". Il a également qualifié Trump d'"idiot" en raison des émeutes du Capitole en 2021 et du retrait de l'accord nucléaire avec l'Iran. De plus, il a écrit : "J'ai tout donné (...) Le reste dépend de vous pour accomplir la tâche ; et je suis prêt à offrir 150 000 dollars à quiconque peut l'accomplir". Il était incertain de ce que l'auteur entendait par là et s'il avait fait cette déclaration en prévision d'une tentative d'assassinat planifiée.

