- L'accusé conteste généralement de nombreuses infractions présumées.

Au cours de l'audience préliminaire au tribunal régional de Mönchengladbach pour une série d'incendies dans les villes de Mönchengladbach et de Viersen, il a été révélé que l'accusé se reconnaissait coupable d'un petit nombre seulement des crimes présumés.

L'avocat de la défense, Carsten Arts, a affirmé que la déclaration faite aux autorités lors de l'interrogatoire ne pouvait être présentée comme preuve. Le suspect, âgé de 26 ans, n'aurait pas été pleinement conscient de ses droits à ce moment-là, ce qui l'aurait amené à avouer tous les chefs d'accusation dans des circonstances inhabituelles. La police a annoncé immédiatement après l'arrestation du suspect en fin décembre de l'année précédente que l'homme de Mönchengladbach avait "complètement avoué" les délits.

Cependant, cela contredit la réalité, a insisté Arts. "Mon client reconnaît sa responsabilité pour seulement quatre des incidents charged," a-t-il déclaré. Il s'agit spécifiquement des attaques par le feu commises après le décès de son complice jusqu'à décembre 2023, a précisé l'avocat en dehors de la salle d'audience. Les accusations portées contre le jeune homme de 26 ans affirment qu'il est responsable de plus de 40 incendies entre juillet 2022 et décembre 2023, principalement avec l'aide d'un ami de 24 ans de Viersen, qui a mis fin à ses jours en octobre 2023.

"Par solidarité envers lui, mon client a choisi de prendre la responsabilité de tous les incidents lors de l'interrogatoire," a expliqué l'avocat de la défense. Il a refusé de commenter si l'accusé était impliqué dans d'autres incendies.

Le jeune homme de 26 ans, assis la tête baissée et parfois seeming disengaged, a écouté les chefs d'accusation. Les spectateurs ont remarqué un jeune homme discret, portant un pull blanc sous une chemise noire, avec des boucles blondes courtes et des lunettes. Les chefs d'accusation contre lui incluent l'incendie criminel et la destruction de propriété.

Il est rapporté dans les cercles juridiques que la vanité et une passion pour le feu pourraient avoir motivé les actes. Si l'accusé est reconnu coupable, il encourt plusieurs années de prison. Le procès se poursuivra pendant sept jours jusqu'en début novembre, avec la reprise des audiences prévue pour début octobre.

