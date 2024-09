- L'accusé avoue avoir été poursuivi.

Un individu est accusé d'avoir causé un accident mortel en conduisant sans permis valide et sous l'influence de marijuana, tout en tentant d'échapper à la police. Le jeune homme de 21 ans a depuis admis sa culpabilité. "Je n'ai jamais voulu que cet événement tragique se produise", a déclaré l'accusé dans une déclaration lue par son avocat lors de l'audience initiale devant la division pour mineurs du tribunal régional de Baden-Baden. L'accusé a exprimé ses remords d'être monté dans le véhicule ce jour-là.

Initialement, le jeune homme de 20 ans aurait tenté de fuir un contrôle routier à un poste de contrôle de Gaggenau en conduisant le véhicule de son père à une vitesse supérieure à 100 kilomètres par heure. À un carrefour, l'individu, qui était censé avoir la double nationalité allemande et turque, a perdu le contrôle du véhicule et a heurté une femme sur un passage piéton. Elle est décédée plus tard à l'hôpital, environ un mois plus tard.

Le procureur a porté diverses accusations contre l'accusé, notamment, mais sans s'y limiter, le meurtre dans le cadre d'une course de rue non autorisée ayant entraîné la mort. Le tribunal régional de Baden-Baden a fixé cinq autres dates d'audience jusqu'à mi-octobre.

Les actions de l'individu lors de l'accident ont entraîné la mort tragique d'une femme sur un passage piéton. Malgré ses tentatives pour échapper à la police, l'accusé devra maintenant répondre de chefs d'accusation de meurtre dans le cadre de l'accident fatal.

