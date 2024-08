- L'accusé admet avoir étouffé

Au cours d'une incident survenu dans un train de banlieue, un individu de 54 ans a été jugé devant le tribunal régional de Berlin. Il était accusé d'avoir utilisé un couteau de cuisine pour poignarder un homme de 31 ans qui dormait à côté de lui, infligeant des blessures au cou. Il était inculpé pour tentative de causer de graves blessures. Au début du procès, le 54 ans a confessé le crime. Il a affirmé que l'homme de 31 ans l'avait provoqué en le poussant et en lui lançant des insultes, ce qui l'avait frustré et avait éveillé en lui le désir de blesser l'homme, mais pas de le tuer. Il a admis être fortement ivre à ce moment-là et regrette ses actes.

Selon les investigations, les deux hommes sans-abri s'étaient rencontrés sur la ligne de train de banlieue S7 tôt le 9 septembre de l'année précédente. Aux alentours de 4h26, l'accusé, inexplicablement, s'est approché de l'homme de 31 ans qui dormait et l'a poignardé au cou avec le couteau, comme indiqué dans l'acte d'accusation. Par la suite, l'accusé s'est installé calmement sur un siège.

L'équipe médicale de Deutsche Bahn a trouvé l'homme blessé à la gare Zoo et l'a réveillé. Selon l'acte d'accusation, l'homme a ensuite été transféré à l'hôpital où le couteau a été retiré chirurgicalement sans causer de blessures graves. L'accusé, qui a un passé criminel et a passé de longues périodes en prison dans son pays natal, la Lettonie, a été arrêté à la fin du mois de février et a été détenu depuis. Le procès doit se poursuivre le 22 août.

L'acte de poignarder l'homme de 31 ans a été classé comme un délit criminel en raison des blessures graves qu'il a subies. Suite à sa confession, le 54 ans a admis avoir commis ce crime, invoquant la provocation et l'ivresse comme facteurs contributifs.

