- L'accusé a avoué avoir fait un travail illégal.

En raison de l'allégation de travail souterrain à long terme, un homme de 47 ans est jugé devant le tribunal régional de Berlin. Le parquet estime les dommages à environ 15 millions d'euros. En tant que directeur général, il est accusé de ne pas déclarer les employés ou de ne les déclarer qu'en partie auprès des organismes de sécurité sociale. En outre, il aurait enregistré et déclaré seulement une fraction des heures de travail réelles dans la comptabilité de la paie, avec des paiements en espèces pour les salaires noirs. L'homme de 47 ans a admis les faits et exprimé ses regrets.

Les chefs d'accusation comprennent le détournement et la retention de salaires, l'évasion fiscale et la fraude. Au total, 118 infractions pénales sont attribuées à l'ancien PDG d'une société de construction basée à Berlin, entre mars 2016 et mai 2020. Le procès-verbal indique qu'il cherchait à "éviter les contributions, les frais et autres obligations de paiement au détriment du public".

Les employés étaient à temps plein mais enregistrés à temps partiel auprès des autorités compétentes, selon le parquet. Une autre partie des employés était employée avec seulement des sous-traitants fictivement enregistrés, tandis qu'une autre partie était employée complètement "souterraine", sans aucune inscription à la sécurité sociale. Le directeur général a utilisé de fausses factures pour dissimuler la fraude.

Le défendeur cherche maintenant à réparer

L'homme de 47 ans a déclaré qu'il était "profondément conscient que ses actions ont nui au public". Il cherche maintenant à réparer les dommages.

Le défendeur a été arrêté après de longues enquêtes en janvier de cette année et a été libéré sous caution après environ deux mois. Sa société est maintenant en faillite. Le parquet demande la confiscation des produits du crime d'environ 15 millions d'euros au total. Le procès se poursuivra le 15 août.

La société de construction où les allégations ont eu lieu est basée à Berlin, comme indiqué dans le procès-verbal. Pour aider à réparer, le défendeur travaille à corriger les inscriptions incorrectes faites par la société de construction.

Lire aussi: