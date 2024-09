L'accusation de la Géorgie contre Trump a été rejetée.

Dans le procès politique entourant Donald Trump et ses associés pour des allégations de manipulation électorale en Géorgie, un juge a décidé de dismisser trois chefs d'accusation contre eux. Deux de ces chefs dismissés visaient Trump lui-même, le laissant avec huit chefs d'accusation restants.

Le juge Scott McAfee a choisi de ne pas dismisser l'ensemble de l'acte d'accusation, qui accuse Trump et ses compagnons de diverses infractions, notamment "le racket", un terme utilisé pour décrire une activité criminelle organisée. Le politique républicain est accusé d'avoir tenté de renverser sa défaite électorale de 2020 face au démocrate Joe Biden et de la transformer en victoire dans l'État de Géorgie.

During a phone call with the state's election official, Trump reportedly urged them to find the necessary 11,780 votes to secure a victory. This led to Trump's summertime arrest in Atlanta, which marked a unique event in U.S. history for a former commander-in-chief.

Des questions surgissent concernant le procureur en chef de Géorgie

Cependant, le procureur en chef de Géorgie, Fani Willis, a fait l'objet de critiques après qu'il a été révélé qu'elle était impliquée dans une relation avec l'un des enquêteurs assignés à l'affaire. L'équipe juridique de Trump a demandé son retrait des procédures. Les implications de cette révélation ont également contribué au report du procès initial prévu le 5 août sans date de réscheduling définitive.

Avant cette controverse, Trump avait fait face à une condamnation dans un procès de New York pour avoir fourni de l'argent pour se taire à l'actrice de films pour adultes Stormy Daniels. Cela en a fait le premier ancien président des États-Unis à obtenir une condamnation pénale. Trump est également actuellement confronté à des charges fédérales liées à la conspiration électorale.

D'autres enquêteurs dans l'affaire ont pris en charge la responsabilité du procureur controversé, garantissant ainsi l'absence de partialité dans les procédures contre Trump et ses associés. Les autres membres de l'équipe juridique sont déterminés à poursuivre les chefs d'accusation restants, en visant un procès équitable et impartial.

