L'accusateur de l'agent de police accuse l'ancien adjoint d'homicide involontaire dans un incident de tir à domicile impliquant un aviateur.

Fort Walton Beach, Floride (AP) — Un adjoint du bureau du shérif du comté d'Okaloosa a été inculpé de homicide involontaire avec une arme à feu suite à la fusillade mortelle d'un militaire de l'air qui avait ouvert sa porte d'appartement en tenant une arme, selon les procureurs vendredi.

L'officier accusé, Eddie Duran, a été inculpé du meurtre le 3 mai de Senior Airman Roger Fortson, selon l'annonce de l'assistant procureur de l'État Greg Marcille. Cette inculpation est un délit grave punissable de 30 ans de prison maximum.

À la mi-journée vendredi, un mandat d'arrêt avait été émis contre Duran, mais il n'était pas en détention à ce moment-là.

Le avocat des droits civiques Ben Crump, représentant la famille de Fortson, a déclaré : "Cela sert de rappel aux officiers de police partout que leur serment est de protéger et de servir, et leurs actions ont des conséquences, en particulier lorsque la vie est en jeu."

Sabu Williams, président de la branche locale de la NAACP, a déclaré : "C'est le meilleur dénouement que nous pouvions espérer dans ce cas spécifique."

Fortson, âgé de 23 ans, était afro-américain, tandis que Duran s'est identifié comme hispanique sur son inscription sur les listes électorales, et les documents d'inculpation ont également révélé cette information.

Selon les autorités, Duran a été envoyé à l'appartement de Fort Walton Beach de Fortson en réponse à un faux rapport de trouble domestique. Après plusieurs coups, Fortson a ouvert la porte en tenant son arme le long de son corps, pointée vers le bas. Duran est rapporté avoir tiré plusieurs fois avant de lui ordonner de lâcher son arme.

Duran a été renvoyé de son poste le 31 mai après qu'une enquête du département ait conclu que sa vie n'était pas en danger lorsqu'il a ouvert le feu. L'avocat de Duran, John Whitaker, n'était pas disponible pour commentaires à ce moment-là.

Les officiers de police de Floride inculpés pour des meurtres en service sont rares, avec seulement quatre cas au cours des 35 dernières années avant cet incident. En fait, seul l'un de ces officiers a été convaincu.

Trois officiers de police de Crestview, comté d'Okaloosa, attendent leur procès en état de mise en accusation pour la mort de Calvin Wilks Jr., qui serait décédé suite à une décharge de Taser par les officiers. Ces officiers ont plaidé non coupables aux chefs d'accusation.

L'ancien officier de police de Palm Beach Gardens, Nouman Raja, a été convaincu de homicide involontaire et de tentative de meurtre en 2015 pour la fusillade de Corey Jones, un homme noir dont le SUV était en panne sur une bretelle de sortie d'autoroute. Le témoignage a révélé que Raja, travaillant en civil et sous couverture, ne s'était pas identifié comme officier de police, ce qui a incité Jones à craindre un vol à main armée et à tenter de s'enfuir, ce qui a entraîné sa mort.

Un adjoint du shérif du comté de Broward a été inculpé de homicide involontaire pour la fusillade mortelle en 2014 d'un homme noir tenant une carabine à air comprimé. Les chefs d'accusation ont été abandonnés par un juge.

Les officiers de police bénéficient souvent d'une "immunité Qualified" pour leurs actions en service, ce qui rend difficile de les inculper et de les convaincre pour des tirs contestables. La Cour suprême des États-Unis a déclaré que les officiers ne peuvent être convaincus que si leur comportement est prouvé illégal et qu'ils auraient dû savoir qu'ils violaient une "loi clairement établie".

Dans un communiqué, le bureau du shérif a confirmé qu'il soutenait sa décision de renvoyer Duran et a maintenu sa transparence tout au long de l'affaire.

Duran a commencé sa carrière dans les forces de l'ordre en tant qu'officier de police militaire dans l'armée avant de rejoindre un département de police de l'Oklahoma en 2015. Il a ensuite travaillé pour le bureau du shérif du comté d'Okaloosa de juillet 2019 à 2021, démissionnant puis reprenant son poste en 2023.

Les dossiers du personnel d'Okaloosa ont montré que Duran avait été réprimandé en 2021 pour avoir échoué à accomplir sa mission de confirmation des adresses de trois délinquants sexuels en visitant leurs domiciles. Il a également été discipliné pour avoir quitté l'école avant la dernière sonnerie et le départ des élèves, violant l'obligation de Floride pour un garde armé d'être sur le campus pendant les heures de classe.

Le complexe d'appartements de Fortson se trouvait à environ 8 miles de la base aérienne de Hurlburt, où il travaillait en tant que pilote de missions spéciales pour le 4e squadron des opérations spéciales sur un AC-130J Ghostrider. Ses rôles comprenaient le chargement des canons de l'avion pendant les combats. Il a été décoré de la Médaille aérienne avec une devise de combat, généralement décernée pour 20 vols dans une zone de combat ou pour un acte de bravoure ou d'accomplissement Remarkable dans une seule mission.

Duran s'est rendu à l'appartement de Fortson en réponse à un faux rapport de trouble domestique le 3 mai. Les images de la caméra corporelle de Duran montrent son interaction avec un responsable d'appartement qui l'a dirigé vers l'unité du quatrième étage de Fortson en raison de fréquentes disputes. Cependant, Fortson, sans casier judiciaire et sans invités cet après-midi-là, vivait seul et était en appel vidéo avec sa petite amie, qui a confirmé qu'il n'y avait pas de dispute et que Fortson jouait à un jeu vidéo.

Les secours n'avaient jamais été appelés à l'appartement de Fortson auparavant, comme l'indiquent les enregistrements du 911, mais ils étaient allés à une unité voisine 10 fois au cours des 8 derniers mois, une fois pour une dispute domestique.

En approchant de la porte de Fortson, Duran est resté immobile pendant 20 secondes, tendant l'oreille. Cependant, aucune voix n'a été captée sur la caméra corporelle de Duran.

Ensuite, Duran a frappé à la porte et n'a rien dit sur son identité. Il s'est ensuite déplacé sur le côté de la porte, en maintenant une distance de 5 pieds. Duran a expliqué aux enquêteurs qu'il avait des craintes que la personne à l'intérieur puisse tirer à travers la porte ou le pousser par-dessus la rampe, qui était une chute de 40 pieds importante.

Duran a attendu une douzaine de secondes avant de frapper à la porte à nouveau, cette fois en criant : "Bureau du shérif - Ouvrez !" Il s'est retiré à nouveau, et une voix étouffée pouvait être entendue sur les images, jurant contre la police, selon Duran.

Duran regagna sa position devant la porte en quelques secondes et attaqua à nouveau, criant sa présence pour la troisième fois.

La petite amie de Fortson a déclaré aux enquêteurs que l'airman avait demandé qui était là, mais n'avait reçu aucune réponse. Elle a déclaré que Fortson avait exprimé son intention de ne pas répondre à la porte, car il n'avait pas de visiteurs habituels. Elle a ajouté qu'aucun d'eux n'avait entendu Duran crier son affiliation avec le bureau du shérif.

Après le troisième coup, Fortson aurait dit à sa petite amie : "Je vais prendre mon arme, car je ne sais pas qui c'est."

En ouvrant la porte en tenant son arme, Fortson a été invité à "reculer" par Duran. Deux secondes plus tard, Duran a tir. Fortson a trébuché en arrière et est tombé au sol.

Ce n'est qu'à ce moment-là que Duran a crié : "Lâchez votre arme !"

Fortson a répliqué : "C'est là-bas."

Un appel d'urgence a été passé pour les secours, mais Fortson est décédé peu après à l'hôpital.

Le bureau du shérif a annoncé qu'il soutenait sa décision de mettre fin au contrat de l'officier Eddie Duran après son implication dans la fusillade mortelle de l'airman en chef Roger Fortson.

Les procureurs ont accusé le député Eddie Duran, qui fait partie du bureau du shérif du comté d'Okaloosa, de meurtre avec une arme à feu, concernant la mort de Fortson par balle.

Lire aussi: