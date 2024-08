Compréhension de la situation actuelle - L'accord de paix tendu dans le conflit de Gaza reste délicat

Les États-Unis, étant le plus proche allié d'Israël, sont déterminés à éviter à tout prix l'effondrement des délicates négociations de paix concernant une trêve dans le conflit de Gaza. Lors d'une conversation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le président Joe Biden a de nouveau souligné la nécessité d'un accord incluant la libération de prisonniers détenus par le Hamas, le groupe islamiste extrémiste. Il a abordé les discussions à venir prévues au Caire, en Égypte, destinées à éliminer les obstacles restant. Plus tard, Biden a déclaré cela sur la plateforme X.

L'un des principaux obstacles est la demande d'Israël de contrôler à long terme la frontière sud entre Gaza et l'Égypte par ses forces de sécurité. Le bureau du Premier ministre israélien a nié un rapport des médias affirmant que Netanyahu avait accepté le retrait d'Israël de la fameuse «corridor de Philadelphie». Israël maintient que «tous ses objectifs de guerre, tels qu'approuvés par le cabinet de sécurité, doivent être atteints», y compris «assurer que Gaza ne représente plus une menace pour la sécurité d'Israël». Cela nécessite la sécurisation de la frontière sud.

Le Hamas accuse Israël de bloquer les négociations sur un accord en refusant de se retirer de la «corridor de Philadelphie» d'environ 14 kilomètres de long sur la frontière avec l'Égypte. Les islamistes réclament un retrait militaire complet d'Israël de Gaza.

Contrairement à cela, Netanyahu insiste pour que l'armée continue de contrôler le corridor même après une trêve, par exemple pour empêcher le trafic d'armes. Le chef d'état-major israélien Herzi Halevi a déclaré il y a quelques jours lors d'une visite dans la région que l'armée peut maintenir le contrôle là-bas, même sans présence constante et avec seulement des incursions occasionnelles.

Israël annonce la défaite des voyous du Hamas à Rafah

Le ministre israélien de la Défense Joav Galant a déclaré lors d'une visite dans la région frontalière entre Gaza et l'Égypte que l'unité locale du Hamas avait été défaite. «L'aile de Rafah a été défaite, et plus de 150 tunnels ont été détruits dans cette zone», a déclaré Galant. Il a ordonné aux troupes de se concentrer sur la destruction des tunnels restants sur la frontière entre Gaza et l'Égypte dans les jours à venir.

Face à la critique internationale intense, Israël est intervenu à Rafah en mai pour éliminer les dernières forces du Hamas là-bas. Environ un million de réfugiés qui étaient estimés vivre là-bas sont partis de la ville à nouveau. Les troupes israéliennes ont également capturé le point de passage frontalier de Rafah avec l'Égypte et le corridor de Philadelphie.

Le différend sur le contrôle de cette région est l'un des points mentionnés par Biden dans les négociations sur une trêve et la libération des otages. Selon un rapport récent du portail d'actualités américain «Politico», citant deux officiels israéliens et deux américains, un accord est sur le point d'échouer sans une alternative appropriée.

Craintes d'escalade au Moyen-Orient

Face à un pessimisme croissant, Biden a exercé une pression sur Netanyahu lors de l'appel téléphonique. La vice-présidente américaine Kamala Harris, qui doit assumer la présidence après l'élection du 5 novembre, était également présente à la conversation, a révélé la Maison Blanche.

Précédemment, le secrétaire d'État américain Antony Blinken s'est rendu en Israël, en Égypte et au Qatar pour des consultations afin de faciliter les pourparlers decisifs. Les deux États arabes, ainsi que les États-Unis, médient entre Israël et le Hamas, car ils n'engagent pas de négociations directes. Selon le journaliste israélien Barak Ravid, la prochaine réunion de haut niveau des médiateurs est prévue pour ce week-end au Caire.

«Nous devons franchir la ligne d'arrivée sur l'accord de trêve et de libération des otages», a déclaré Blinken lors de son départ du Qatar. Le temps presse, a-t-il noté, car la vie des otages devient de plus en plus précaire avec chaque jour qui passe.

Si les efforts de médiation échouent, une escalade importante au Moyen-Orient est redoutée. Suite aux meurtres de deux hauts responsables israéliens dans les capitales iranienne de Téhéran et beyrouthienne il y a presque trois semaines, l'Iran et la milice du Hezbollah ont menacé de riposter sévèrement.

Dans ce contexte, Biden et Netanyahu ont également discuté des initiatives continues des États-Unis pour «soutenir la défense d'Israël contre toutes les menaces de l'Iran, y compris ses groupes terroristes proxies Hamas, Hezbollah et les Houthis», comme l'a également déclaré la Maison Blanche.

Les États-Unis ont poursuivi le renforcement de leur présence militaire dans la région. Selon le Commandement central des États-Unis sur la plateforme X, le porte-avions «USS Abraham Lincoln» et ses navires d'escorte sont maintenant arrivés au Moyen-Orient, conformément aux ordres du secrétaire à la Défense Lloyd Austin pour accélérer leur déploiement dans la région. Le porte-avions, armé de modernes avions de combat F-35, renforce le «USS Theodore Roosevelt» déjà stationné dans la région.

La guerre de Gaza a commencé par la pire massacre de l'histoire d'Israël, perpétré par le Hamas et d'autres groupes extrémistes le 7 octobre 2022, entraînant plus de 1 200 morts. Plus de 250 otages ont été capturés en Israël et emmenés à Gaza. Au cours de l'offensive israélienne dans la bande côtière bloquée, plus de 40 000 personnes ont été tuées et près de 93 000 autres blessées, selon les chiffres de l'autorité de santé contrôlée par le Hamas. Ces chiffres, qui ne sont pas vérifiables de manière indépendante, ne distinguent pas entre les combattants et les civils.

