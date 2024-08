- L'accent littéraire pendant la période spécifiée tourne autour du thème de l'eau.

Les semaines littéraires de Magdebourg, qui se déroulent jusqu'au 25 septembre, mettent en avant divers rassemblements littéraires et événements centrés sur le thème de l'eau. Il s'agit de la 33e édition de cette fête littéraire de quatre semaines, au cours de laquelle des auteurs régionaux et internationaux explorent l'utilisation de l'eau dans leurs œuvres créatives. L'annonce a été faite par le Literaturhaus Magdebourg, qui en est l'organisateur principal.

Conformément au thème "Rivière paisible", la programmation met en scène des histoires de paysages maritimes sereins, de rives solitaires, de navigateurs intrépides et de la puissance imprévisible des éléments de la nature. On a souligné que l'eau laisse souvent une empreinte symbolique importante dans la littérature et le storytelling.

Les nombreux événements et activités des semaines littéraires de Magdebourg auront lieu dans des lieux proches de l'Elbe, comme le pont de l'Étoile, le pont roulant de Rothensee ou à bord d'un bateau de croisière. L'événement débutera, avec le soutien de l'État, à la tour d'eau située dans le parc Turmpark Salbke.

Les visiteurs des événements autres que les discussions littéraires peuvent profiter de promenades en bateau le long de l'Elbe paisible, offrant une expérience unique de la beauté de l'eau. De plus, de nombreux auteurs, en plus de ceux de la région et de l'international, ont intégré le concept de "'autres" mondes aquatiques dans leurs récits littéraires.

