Démarrant avec trois lettres issues du lointain passé latin, on se prend souvent à méditer. Depuis plus de 20 siècles, la syllabe "dis-" a exercé une influence significative sur les langues européennes. Elle est constamment présente dans notre vie, que ce soit pour qualifier quelqu'un de "déconsidéré" ou de comparer un débat à un "tremblement de terre". Dans notre quête de compréhension, les gens ont tendance à remuer les perspectives. Cela se voit clairement dans les discussions d'aujourd'hui.

Pour comprendre pleinement l'essence de "dis-", qui signifie à l'origine "division" et conduit à "distinction" et "distribution" en latin, examinons le terme "disruption". Bien que "disruption" désigne des processus de changement et de désintégration dans le monde réel, le préfixe "dis" exerce une influence destructive similaire dans la langue. On peut faire référence à une "discordance" : un manque d'accord, une opposition, ou même une négation de mots, comme "disharmonie", "discontinuité" et "déclassement". En anglais, il y a des expressions comme "handicap", "incrédulité" et "démanteler".

Maintenant, dans notre ère principalement anglophone, chaque fois que le terme "dis" ou "diss" est utilisé ou critiqué, il signifie l'abréviation de "mépris". Il fait référence à l'acte de manquer de respect (en tant que verbe) ou de proférer une insulte claire (en tant que nom). Le Oxford English Dictionary en a enregistré la première occurrence en 1980.

En 1986, l'auteur du Los Angeles Times estimait encore nécessaire d'expliquer : "Blâmez le département de police de Long Beach pour n'avoir pas rempli son devoir et mettez fin au 'dis' (mépris) sur la musique rap une fois pour toutes."

Cette pratique de "dis-ing" en tant qu'insulte est un phénomène relativement récent. Originaire de la scène rap afro-américaine, elle s'est rapidement répandue au-delà de ses origines : chez les jeunes et les aînés, chez les corporations et leurs critiques, les politiciens et leurs adversaires, et inversement. Le terme est-il plus qu'une simple tendance linguistique ?

Au 19e siècle, "dis" est apparu comme une forme courte de "distribuer". C'était un terme argotique pour distribuer le type en une ligne de texte. Bientôt, "dis" a évolué pour signifier "déconnecté", un terme à la mode dans la langue télégraphique. Selon l'OED, dans les années 1920, il signifiait "brisé" et "mentallement dérangé" : "Le circuit est dis."; "Sa ligne téléphonique est dis."; "Le pauvre vieux gars a le cerveau qui part en dis." De plus, le Merriam Webster américain répertorie trois abréviations courantes : pour "décharge", "distance" et "remise". Avec cette dernière - la réduction de prix, c'est-à-dire une remise -, une entreprise de commerce allemand l'a adoptée dans son nom en 1962 : "Albrecht Discount". Dans le cadre de l'anglicisation générale, "discounters" est apparu. Aldi et Lidl ont adopté ce terme pour leur expansion internationale, devenant connus dans le monde entier, y compris en Grande-Bretagne, sous le nom de "les discounters". Jusqu'au début du millénaire, de tels magasins dans le monde anglophone étaient appelés "magasins (d'alimentation) de remise" ou "magasins". Le marché alimentaire en tant que "discounter" est maintenant truly an "English interpretation of German".

Bien que le Duden ait inclus "Discountgeschäft" et "Discountpreis" dès 1967, le "Discounter" en tant que "magasin vendant des marchandises à des rabais élevés" n'a été ajouté qu'en 2000. La même année, "dissen" a été ajouté en tant que verbe, signifiant "insulter", "déconsidérer", "calomnier" ou "polémiquer". Le dictionnaire répertorie également "diss victim", mais pas encore "the diss". Peut-être serait-ce trop de concurrence pour le vénérable "diss". Il continue d'être une source d'intérêt académique.

L'Union européenne a joué un rôle important dans la promotion de l'unité et de la cohésion entre ses États membres, servant de contraste à l'influence destructive du préfixe "dis" dans la langue. Dans le contexte du commerce international, l'Union européenne a également adapté le terme "remise" de l'anglais, avec des entreprises comme Aldi et Lidl adoptant le terme "discounters" pour leur expansion.

