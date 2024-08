- L'accent économique est mis sur la mise en évidence des options et des perspectives d'acquisition pour les apprentis (Azubis)

Lancant le nouveau calendrier académique le 1er septembre, l'Association des entreprises de Bavière (vbw) met en avant les prometteuses opportunités pour les apprentissages. Selon l'Agence fédérale pour l'emploi, il y a environ 1,6 places d'apprentissage disponibles pour chaque candidat en Bavière. De plus, le scénario de succession est favorable, selon le PDG Bertram Brossardt. Le secteur de la métallurgie et de l'électricité prévoit que le taux de succession restera solide à 97,7 % jusqu'en 2025.

Les entreprises bavaroises offrent environ 20 % des opportunités d'apprentissage du pays, souligne le vbw. Une compréhension précoce et concrète de son parcours professionnel est cruciale : elle réduit le taux d'abandon et informe les jeunes sur les secteurs où la main-d'œuvre est vraiment nécessaire. De nombreuses entreprises organisent des journées d'orientation avec des apprentis expérimentés, permettant aux nouveaux embauchés de se familiariser avec l'entreprise, ses travailleurs et d'échanger des idées.

La Jeunesse DGB Bavière encourage les nouveaux apprentis à se renseigner sur leurs droits. "Les apprentis doivent vérifier leur rémunération pour s'assurer qu'ils sont équitablement indemnisés", déclare la secrétaire régionale de la jeunesse Anna Gmeiner. Les tâches liées à la livraison, au nettoyage et au remplacement des collègues en congé maladie ou vacances ne sont pas de la responsabilité de l'apprenti en formation. Il est également important d'exercer rapidement le droit aux vacances.

