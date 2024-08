- L'Académie européenne du cinéma reconnaît les contributions significatives de Wenders au domaine de la cinématographie.

L'Académie européenne du cinéma s'apprête à rendre hommage au réalisateur Wim Wenders (79) pour sa carrière remarquable. Son impressionnante filmographie sera mise à l'honneur, comme l'a annoncé l'Académie à Berlin. Wenders explore constamment des territoires inexplorés avec sa perspective curieuse et son attitude ouverte. Il est prévu qu'il reçoive le prix lors de la cérémonie des European Film Awards le 7 décembre à Lucerne, en Suisse.



Wenders, né à Düsseldorf en 1945 et résidant actuellement à Berlin, est considéré comme l'un des cinéastes les plus influents d'Allemagne. Il a remporté de nombreux prix au cours de sa carrière. Ses films tels que "Paris, Texas" et "Les Ailes du désir" ont connu un succès international. Wenders fait partie des membres fondateurs de l'Académie européenne du cinéma et en a été le président de 1996 à 2020.

Il a été nominé trois fois aux Oscars pour un documentaire : en 2000 pour "Buena Vista Social Club", en 2012 pour le film en 3D "Pina" sur Pina Bausch, et en 2015 pour "The Salt of the Earth" sur le photographe brésilien Sebastião Salgado. Cette année, le film poignant de Wenders "Perfect Days" n'a pas remporté le prix dans la catégorie International Film aux Oscars.



Les European Film Awards ont lieu chaque année à Berlin et dans une autre ville européenne. Les films et les interprètes nominés seront annoncés en novembre. L'an dernier, "Anatomie d'un enlèvement", un thriller juridique de Justine Triet, a été élu meilleur film européen.

